Nach Trennung von Sacha: Isla Fisher sucht Haus in London

Isla Fisher (48) will nach dem Ehe-Aus mit Sacha Baron Cohen (52) in London Fuß fassen. Wie Daily Mail berichtet, ist die Schauspielerin aktuell im beliebten Stadtteil Hampstead, in dem unter anderem auch Harry Styles (30) oder Benedict Cumberbatch (47) wohnen, auf der Suche nach einer neuen Bleibe für sich und die gemeinsamen drei Kinder. Laut Insidern sei sie bereit, eine satte Summe hinzublättern: Ihr Budget soll sich auf rund 13 Millionen Pfund (15,2 Millionen Euro) belaufen. Bisher wohnte die "Shopaholic"-Darstellerin mit Sacha und den Kids in ihrer Heimat Australien. Ihr primärer Wohnsitz soll demnach London werden. Ihr Anwesen Down Under behalte Isla jedoch.

Der "Borat"-Star sei momentan auch auf der Suche nach einem eigenen Haus für sich in der englischen Hauptstadt. Ob er in die Nähe seiner Ex-Frau ziehen möchte, ist nicht bekannt. Für das Ex-Paar ist es aber am wichtigsten, dass sie trotz der Trennung für ihre Kinder an einem Strang ziehen – da scheint auch die Suche nach ihren neuen Häusern eine Rolle zu spielen. "Es geht nur um die Kinder und darum, was das Beste für sie ist. Es scheint überhaupt kein Drama zu geben", verriet ein Informant gegenüber dem Medium.

Isla und Sacha hatten sich bereits im Jahre 2001 kennengelernt und drei Jahre später verlobt. Ihre Hochzeit folgte im Jahre 2010. Sie haben drei gemeinsame Kinder: zwei Töchter, die 16 und 13 Jahre alt sind, sowie einen neunjährigen Jungen. Im April dieses Jahres gaben der Brite und seine Frau dann ganz überraschend bekannt, dass sie getrennt sind. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", schrieb die Australierin auf Instagram.

Instagram / islafisher Isla Fisher und Sacha Baron Cohen, 2021

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2021

