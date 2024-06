Abschlussfeier ihres Sohnes: Hilary Duff befürchtet Tränen!

Gerade erst ist Hilary Duff (36) zum vierten Mal Mama geworden. Doch im Leben der Schauspielerin steht schon das nächste Familienereignis an. Ihr ältester Sohn Luca Cruz Comrie (12) beendet die Mittelstufe. Für die Feier ist der "Lizzie McGuire"-Star gut gerüstet. In ihrer Instagram-Story verrät sie ihren Fans: "Mein Junge macht heute seinen Abschluss. Ich habe extra meine wasserfeste Wimperntusche aufgetragen!" Dazu postet sie auch noch ein Foto ihres Nachwuchses in einem schicken Outfit. "Was für ein unglaublicher Kerl", schreibt sie dazu. Ihr Sohnemann strahlt darauf in einem blauen Anzug in die Kamera und posiert lässig mit seinen Daumen in den Hosentaschen.

Luca ist das einzige Kind aus Hilarys erster Ehe mit dem Eishockeyspieler Mike Comrie (43). Seit 2019 ist sie mit Matthew Koma verheiratet und Mutter von drei Töchtern geworden. Die Jüngste, Townes Meadow Bair, kam vor etwa einem Monat auf die Welt. Auf Social Media teilte die "What Dreams Are Made Of"-Interpretin nach der Wassergeburt Fotos ihres Familienzuwachses. "Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten und die vergangenen fünf Tage, in denen ich dich kennenlernen, dich anstarren und riechen durfte, waren einfach magische Momente", schwärmte die US-Amerikanerin damals.

Mit den vier Kindern haben Matthew und Hilary alle Hände voll zu tun. Offenbar hat das Paar keine Pläne, ihre Familie noch weiter zu vergrößern, denn schon im März hatte sich der Songwriter einer Vasektomie unterzogen. Die ganze Prozedur war von dem 37-Jährigen im Netz dokumentiert worden. "Es ist wirklich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall besser als ein Besuch beim Zahnarzt!", hatte er seinen Fans berichtet.

Instagram / hilaryduff Luca Cruz Comrie, Sohn von Hilary Duff

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff mit ihren Kindern Banks, Luca und Mae

