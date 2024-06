Haus in Trümmern: Luxus-Ranch von Kanye West ist unbewohnbar

Das hat Kanye West (47) so wahrscheinlich nicht gewollt: Die Ranch in Calabasas, die er sich 2018 für mehr als zwei Millionen Euro gekauft hatte, ist ruiniert. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Gebäude mit eingefallenem Dach und zerstörtem Eingangsbereich. Es scheinen Bäume aus den Fenstern heraus zu wachsen und der gegossene Beton fängt schon an zu bröckeln. Auch das umliegende Land gehört Kanye – er hatte immerhin mehr als 3,5 Millionen Euro dafür bezahlt. Wie das Magazin berichtet, lässt der Rapper das Grundstück und alles darauf seit einigen Jahren links liegen.

Seine Ranch in Calabasas ist nicht das erste Luxus-Grundstück, das Kanye erst kauft und dann verwittern lässt. 2019 ergatterte er ein gigantisches Grundstück mit Ranch im Staat Wyoming. Zwei Jahre später gab er das Projekt auf und kaufte stattdessen eine Villa in Malibu mit Meerblick für schlappe 52 Millionen Euro. Beide Häuser wollte er renovieren und sanieren. Aufgrund eines finanziellen Engpasses im Jahr 2022 musste er die Arbeiten an seiner Malibu Villa ebenfalls einstellen. Laut The US Sun hatte Kanye versucht, die Grundstücke zu verkaufen – allerdings ohne Erfolg.

Statt in einem seiner Luxushäuser zu wohnen, zog Kanye lieber in ein Apartment in Los Angeles. Zumindest seine Kinder scheint das nicht zu stören. Wie seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) in ihrer Serie "The Kardashians" verraten hatte, hat der Yeezy-Gründer dort weder ein Kindermädchen noch einen privaten Koch. Trotzdem scheint besonders die älteste Tochter, North, total darauf abzufahren. "Sie sagt immer, 'Papa ist der Beste. Er hat alles im Griff!'", erzählte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, wie Kanye mit seinen Immobilien umgeht? Ich finde das echt bescheuert. Soll er machen, er hat ja das Geld. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de