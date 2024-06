Kinderzähne aufbewahrt: Victoria Beckham spaltet die Gemüter

Victoria Beckham (50) ist ein echter Familienmensch. Auf ihrem Profil in den sozialen Medien stellt die Modedesignerin immer wieder unter Beweis, dass ihre vier gemeinsamen Kinder mit David Beckham (49) ihr Ein und Alles sind. Eben auch aus diesem Grund hat das einstige Girl-Band-Mitglied auch einen ganz besonderen Teil ihrer Kinder bis heute aufbewahrt: ihre Milchzähne. Dass Victoria diese nach all den Jahren nicht entsorgt hat, scheint ihre Instagram-Community zu spalten. Das machten ihre Follower ganz deutlich. Während ein Fan "Das ist nicht Ungewöhnliches" kommentierte, zeigte sich ein anderer weniger verständnisvoll und schrieb lediglich "Igitt".

Dass die 50-Jährige bereits seit Jahren fleißig die Zähne ihrer Kids sammelt, machte sie bereits in der Vergangenheit deutlich. Im Jahr 2021 ließ sie ihre Community im Netz ein privates Detail aus ihrem Mama-Alltag wissen. Zu einem Bild schrieb sie damals, dass ihre jüngste Tochter Harper (12) einen Milchzahn verloren habe und dass das ihr den Anlass dazu gab, die ganz persönliche Zahnfee für ihr Nesthäkchen zu spielen. "Liebe Harper, danke für deinen wunderschönen Zahn. Wir Feen lieben dich so sehr", war auf einem Schnappschuss des Briefes zu lesen, den Victoria in ihrer Story mit ihren zahlreichen Followern teilte.

Nicht nur Victoria und ihre vier Kinder scheinen ein ganz besonders enges Verhältnis zu pflegen – auch ihre Liebe zu Ex-Kicker David wirkt noch immer frisch. Im Netz bekundet das Paar immer wieder seine gegenseitige Zuneigung füreinander. Dabei gehen die beiden bereits seit fast 25 Jahren als Eheleute durchs Leben. 1999 hatten die Musikerin und der Sportler den Gang vor den Traualtar gewagt und sich auf ewig einander versprochen. Seither gingen sie sowohl durch Höhen als auch Tiefen, die sie immer wieder gemeinsam bewältigten.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihrer Tochter Harper

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

