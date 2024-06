Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith hat aus Fehlern gelernt!

Will Smith (55) hat sich wohl geändert! Im März 2022 verpasste der Schauspieler dem Komiker Chris Rock (59) bei den Oscars eine Ohrfeige, weil dieser zuvor einen Witz auf Kosten von Wills Frau Jada Pinkett-Smith (52) gemacht hatte. Eine Quelle verrät nun gegenüber People, dass der "I Am Legend"-Star in den letzten zwei Jahren viel über sein Leben nachgedacht habe: "Er will vorankommen und seine Karriere fortsetzen. Sein Leben hat sich verbessert und er ist optimistisch, denn es stehen viele Projekte an."

Aus seinem Fehler habe der Schauspieler aber gelernt: "Die Zeit kann heilen und er wird vorsichtiger sein bei dem, was er tut. Das gilt auch für die Art der Projekte, die er annimmt. Er hat viel aus dem gelernt, was passiert ist." Will sei ein emotionaler Typ und wisse, dass nicht alles richtig gewesen sei, was er getan habe. "Er hat das alles mit Hilfe durchgestanden. Es ist an der Zeit, nach vorne zu blicken", betont der Insider. Vor allem seine Noch-Ehefrau soll ihm dabei eine große Stütze gewesen sein, wie ein anderer Informant wissen will: "Die Dinge laufen wirklich gut zwischen Will und Jada. Ihr geht es gut, ihm geht es gut. Sie ist ununterbrochen mit ihm zusammen."

Derzeit ist der Hollywoodstar in dem Actionstreifen "Bad Boys: Ride or Die" zu sehen. Auch dabei unterstützte ihn Jada: Obwohl sie im vergangenen Jahr verkündet hatten, bereits seit 2016 getrennt zu sein, begleitete sie ihn zur Filmpremiere in Los Angeles und posierte gemeinsam mit Will für die Kamera. Doch nicht nur bei der Premiere in den USA war sie mit am Start: Sie reiste sogar mit nach Dubai, um den neuen Film ihres Verflossenen zu feiern.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith, Schauspieler, mit seiner Frau Jada

Denkt ihr, Will hat wirklich aus seinem Fehler gelernt? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube, das ist nur Show! Ergebnis anzeigen



