Wie der Papa: So muskulös ist Mark Wahlbergs Sohn Michael!

Mark Wahlberg (53) ist für sein strenges Fitnessprogramm bekannt. Offenbar hat er seine Leidenschaft fürs Gym an seinen Sohn Michael weitergegeben. In einem Video auf Instagram posieren die beiden oberkörperfrei für die Kamera. Auch wenn der "Ted"-Darsteller deutlich mehr Masse hat, können sich die Muskeln des 18-Jährigen sehen lassen. Das erkennt auch der Hollywoodstar an. "Dieser Kerl überholt mich bald", kommentiert der Familienvater den Post. Der junge Wahlberg präsentiert sich, genau wie sein Vater, in einer kurzen, schwarzen Sporthose. Auf seiner Brust hat er ein kleines Tattoo und er trägt eine runde Brille auf der Nase.

Neben Michael hat der 53-Jährige noch drei weitere Kinder. Brendan, Grace und Ella Wahlberg (20) machen die Familie komplett. Auf seine jüngste Tochter ist Mark besonders stolz. Die 14-jährige Grace ist eine erfolgreiche Reiterin und hat schon einige Turniere gewonnen. Kürzlich teilte der Filmstar ein Foto im Netz, auf dem er mit seinem kleinsten Sprössling in die Kamera lächelte. Gemeinsam hielten sie die Siegerschärpe für den ersten Platz bei einem Reitturnier. Zu dem Schnappschuss schrieb der ehemalige Sänger: "Mein Mädchen!"

Während Marks Privatleben fantastisch zu laufen scheint, hatte er finanziell zuletzt Ärger gehabt. Kein Geringerer als David Beckham (49) hatte seine Fitnessfirma F45 verklagt. Der Fußballer hatte das Unternehmen beschuldigt, ihm Aktienpakete im Wert von circa 10 Millionen Euro vorenthalten zu haben. Vor Kurzem legte die Sportlegende den Rechtsstreit nieder. "Wir freuen uns, eine gemeinsame geschäftliche Vereinbarung getroffen zu haben, um die Angelegenheit zu lösen", verkündete der F45-Geschäftsführer Tom Dowd nach Berichten von The Independent.

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg mit seiner Tochter Grace

Getty Images David Beckham, Fußballstar

