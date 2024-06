Im Streit ums Geld: June Shannon verteidigt ihre Ausgaben

Bei June Shannon (44) und Honey Boo Boo (18) hängt der Haussegen mal wieder schief! Demnach soll Mama June ihre Tochter Alana, wie Honey Boo Boo mit bürgerlichem Namen heißt, um ca. 32.876 Euro beklaut haben. In einem kleinen Sneak Peek der kommenden Folge "Mama June: Family Crisis" werden die angeblich Beklaute und ihre Schwester Lauryn Shannon bei einem hitzigen Gespräch mit ihrer Mutter gefilmt. Die beiden Mädels halten zusammen gegen Mama June und machen ihrem Ärger ordentlich Luft. Letztere sieht allerdings keinerlei Schuld bei sich und sagt in die Kamera: "Ich habe das alles legal eingesteckt. Ich gebe einen Sche*ß darauf. Bring mich vor Gericht."

Zuvor regen sich Honey Boo Boo und Pumpkin, wie Lauryn auch genannt wird, über ihre Mutter auf. "Sie sitzt nur da und lügt. Dein eigener verdammter Ehemann sitzt da und sagt dir, dass du etwas falsch gemacht hast", wettert die 18-Jährige gegen ihre Mutter. Auch ihre Schwester findet für die 44-Jährige keine netten Worte: "Der springende Punkt ist, dass du eine miese Mama bist und jemandem das verdammte Geld weggenommen hast." In einer vergangenen Folge der beliebten Reality-TV-Show kamen die Schwestern bereits zu dem Ergebnis, ihre Mutter versuche, sich den Großteil des verdienten Geldes der Familie selbst einzubehalten.

Aber wie kam es zu dem Streit um das Geld überhaupt? In einer Folge von Ende März konfrontierte Alana ihre Mutter damit, dass auf ihrem Konto deutlich weniger Geld sei, als sie für all ihre Auftritte und Shows hätte bekommen müssen. Honey Boo Boo erklärte, die Summe hätte sechsstellig sein müssen, was sie angeblich aber nicht sei. June behauptete daraufhin, dass die Differenz auf Steuerabzüge zurückzuführen sei, änderte ihre Aussage dann allerdings wieder und sagte, dass das Geld für frühere Ausgaben ihrer Tochter draufging.

Anzeige Anzeige

Getty Images Honey Boo Boo und Mama June, Juli 2018 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Mama June und Honey Boo Boo diesen Streit vor Gericht austragen? Ja, die werden sich ohne Gericht nicht einig. Nee, die raufen sich wieder zusammen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de