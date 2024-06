Liebes-Aus: TV-Bauer Fritz und Hofdame Julia sind kein Paar

Bei Fritz und Julia hat es leider nicht für mehr gereicht. Bei dem Ackerbauern aus Frankreich und der Limburgerin hatte es bei Bauer sucht Frau International ordentlich geknistert. Auch nach der Kuppelshow lernten sie sich weiter kennen. Doch es sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein. Auf ihrem Instagram-Account macht Julia jetzt öffentlich: "Ich muss euch leider mitteilen, dass Fritz und ich keine gemeinsame Zukunft haben und auch kein Paar sind."

Dass sie nun getrennte Wege gehen, liegt unter anderem daran, dass sie und ihre Ansichten zu unterschiedlich seien. Außerdem erklärt Julia: "Aufgrund aktueller Vorkommnisse habe ich den Kontakt zu ihm und seiner Familie eingestellt." Details verrät sie nicht, die Fans haben für das plötzliche Liebes-Aus jedoch Verständnis. "Oh, wie schade. Nach außen wart ihr so ein sympathisches und natürliches Paar, aber du wirst deine Gründe haben. Alles Gute dir", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Tut mir echt leid... Aber lieber jetzt, als wenn du schon dort hingezogen wärst. Du bist so eine tolle Frau. Du findest deinen Mr. Right noch."

Erst vor wenigen Tagen postete Julia einen Beitrag, der auf alles andere als auf eine Krise hindeutete. Darin hieß es: "Eine aufregende, spannende, tolle und unvergessliche Zeit bei 'Bauer sucht Frau International' endet. Die Reise ist nun vorbei, aber Fritz und ich verstehen uns nach wie vor sehr gut und haben uns bisher, so oft es ging, besucht." Sie würden sich und ihre jeweiligen Leben immer besser kennenlernen.

RTL Fritz, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

RTL Ackerbauer Fritz und Julia, "Bauer sucht Frau International"-Bekanntheiten

Überrascht euch das Liebes-Aus? Ja, ich dachte, sie könnten ein Paar werden. Nein, ich habe schon vermutet, dass ihre Romanze früher oder später endet.



