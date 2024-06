Travis Kelce soll nun doch Heiratsantrag für Taylor planen!

Läuten nun etwa doch bald die Hochzeitsglocken? Schon seit Monaten spekulieren Fans von Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) darüber, ob Letzterer seiner Liebsten demnächst einen Heiratsantrag machen wird. Die Gerüchteküche zum Brodeln brachte zuletzt kein Unbekannter: Jason Kelce (36)! Der Bruder des NFL-Stars soll in Travis' Podcast eine Andeutung auf eine baldige Verlobung gemacht haben, wie Fans analysierten. Auch ein Insider befeuert die Spekulationen nun noch weiter, indem er gegenüber Mirror behauptet, der Antrag könnte bereits in trockenen Tüchern sein: "Es wird gemunkelt, dass er die Gelegenheit nutzen könnte, um ihr einen Heiratsantrag zu machen – darauf hoffen alle, auch Taylor!"

Die Gelegenheit, von der die Quelle spricht, soll der 35. Geburtstag von Taylor sein. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses plane Travis ein sehr intimes und romantisches Abendessen, das später in eine Überraschungsparty mit den engsten Freunden des Weltstars übergehen soll – und einem eventuellen Heiratsantrag. Bis zum Geburtstag der "Fortnight"-Interpretin am 13. Dezember dauert es allerdings noch ein paar Monate. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine mögliche Sommer-Verlobung, die dann aber wieder über den Haufen geworfen wurde.

Die Gerüchte, ob Travis seiner Taylor nun bald einen Heiratsantrag mache oder nicht, sind offenbar ein ewiges Hin und Her. Erst vor wenigen Wochen erzählte nämlich ein Insider gegenüber Us Weekly: "Travis hat nicht vor, Taylor in nächster Zeit einen Antrag zu machen. Das ist nicht einmal auf seinem Radar. Die Ehe ist etwas, das er sehr ernst nimmt und nicht etwas, in das er sich einfach stürzen würde, ohne es gründlich zu überlegen." Wird der Aussage der Quelle Glauben geschenkt, gibt es wohl vorerst kein Eheversprechen zwischen dem Sportler und der Sängerin.

Getty Images Taylor Swift auf "The Eras"-Tour in Europa

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

