Ben Affleck und J.Lo haben trotz Ehekrise regelmäßig Kontakt

In der Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll es seit geraumer Zeit kriseln. Dennoch geht das Paar offenbar freundlich miteinander um. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber People. "Sie sind immer noch befreundet und sehen sich alle paar Tage!", meint die Quelle zu wissen. Weitere Details gibt der Informant jedoch nicht bekannt. Bisher äußerten sich weder die Sängerin noch der Schauspieler ausführlich zu den Schlagzeilen rund um ihre Ehe.

Dass beide ein freundschaftliches Verhältnis haben, meinte auch Justin Sylvester zu wissen. In der Show "Today with Hoda & Jenna" erzählte die TV-Persönlichkeit, dass er die zwei während eines Dinners gesehen habe. "Sie sahen aus, als wären sie glücklich in einem Restaurant. Beide waren entspannt. Er war wie immer grüblerisch. Sie hat ihm das Ohr abgekaut. Sie sahen so aus, als wären sie in guter Form", erinnerte sich der Moderator.

Auch aktuelle Aufnahmen, die ET vorliegen, unterstützen diese Beobachtung. Vor wenigen Tagen wurden die Eheleute gemeinsam von Paparazzi erwischt. Auf den Fotos gibt Jennifer ihrem Partner einen herzlichen Kuss auf die Wange. Ben grinst währenddessen über beide Ohren. Ob die beiden wirklich kurz vor der Scheidung stehen? Auf den Bildern der beiden sieht dies zumindest anders aus.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

