Diese GNTM-Kandidaten wollen die Fans nicht im Finale sehen!

Bei Germany's Next Topmodel klopft bereits das Finale an der Tür! Schon am kommenden Donnerstag wird die Liveshow von Model-Mama Heidi Klum (51) wieder über die Bildschirme der Zuschauer flimmern. Mittlerweile kämpfen nur noch neun Teilnehmer um den heiß begehrten Titel. Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. Juni, 19:08 Uhr] haben die Leser eine ganz bestimmte Person im Sinn, die sie nicht im Finale sehen wollen: Fabienne Urbach. Die GNTM-Teilnehmerin erhielt 264 Stimmen von insgesamt 808 Stimmen, was umgerechnet 32,7 Prozent ausmacht. Julian und Luka liegen nur knapp hinter ihrer Mitstreiterin und hätten es den Lesern zufolge auch nicht verdient, ins große Finale einzuziehen.

Schon in den vergangenen Folgen war Fabiennes Weiterkommen dem einen oder anderen Zuschauer ein Dorn im Auge. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show kommentiert ein Nutzer beispielsweise: "Aber bitte nicht Fabienne ins Finale!" Auch viele weitere Fans schließen sich ihrem Vorredner an. "Bei Fabienne fehlt es leider wieder komplett an Energie, Ausdruck und Körperspannung. Ihre Leistung war leider wieder die schwächste. Ich verstehe nicht, wem ihr damit einen Gefallen tut, sie ständig durchzuwinken", fasst ein weiterer die Situation zusammen.

Zuletzt musste Armin Rausch seine Koffer packen. Das Nachwuchsmodel und seine Mitstreiter seien "zu locker an die Sache gegangen", hieß es vergangene Woche von Heidi. Dabei hätte die Jury-Chefin ihn sogar im Finale gesehen. "Am meisten geschockt hat mich Heidis Aussage. Sie hätte niemals gedacht, dass sie das sagen müsste, weil sie mich im Finale gesehen hat", erklärte Armin nach seinem Rauswurf sichtlich enttäuscht. Und nicht nur Armin war von der Entscheidung der 51-Jährigen überrascht: Auch den GNTM-Fans geht sein Ausscheiden offenbar ordentlich gegen den Strich! "Totale Fehlentscheidung von Heidi", lautet nur einer von vielen weiteren Kommentaren auf Social Media.

ProSieben/Michael de Boer Fabienne von Germany's Next Topmodel

ProSieben/Michael de Boer Armin Rausch nach dem GNTM-Umstyling 2024

