Harmonisch: Jannik Kontalis schwärmt von Beziehung mit Gerda

Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) könnten wohl kaum glücklicher miteinander sein. Der Podcaster und die ehemalige Bachelorette sind seit rund einem Jahr ein Paar. Im Promiflash-Interview bei der Bertelsmann-Party verrät der einstige Make Love, Fake Love-Gewinner, wie harmonisch ihre Beziehung ist: "Wir streiten uns wirklich so selten. Wir können Tage einfach super verbringen, beide machen ihr Ding, beide sitzen auf der Couch, man redet vielleicht auch mal eine Stunde nicht. Es ist superentspannt."

Vor allem während ihres letzten Urlaubs auf den Malediven haben die beiden die Zeit zu zweit genossen. Dennoch gibt es auch bei ihnen hin und wieder Streitigkeiten. "Es ist wie in jeder Beziehung. Man kennt das. Es sind immer Kleinigkeiten, die man dann hochfährt. Wir können uns gut streiten, aber wir können uns dann umso besser wieder lieben", verrät Jannik.

Vor ihrer Beziehung waren Gerda und Jannik jedoch alles andere als gut aufeinander zu sprechen. Der 27-Jährige warf der Kölnerin vor, sich in den Rosenkrieg mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) eingemischt zu haben. "Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt", behauptete er damals in seiner Instagram-Story. Gerda meldete sich kurz darauf selbst zu Wort und erklärte, seit Jahren mit Yeliz in Kontakt zu stehen: "Wenn eine Freundin von mir schon eine negative Erfahrung mit [Jannik] gemacht hat, sage ich ihr das doch natürlich – weil wir uns eben kennen."

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, 2024

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

