Polizei ermittelt: Amber Portwood vermisst ihren Verlobten

Amber Portwood (34) ist in großer Sorge um ihren Verlobten! Vor wenigen Wochen verlobten sich die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Freund Gary Wayt. Nun machen besorgniserregende Nachrichten die Runde: Gary wird vermisst! Laut der Vermisstenanzeige, die TMZ vorliegt, soll Gary zuletzt am Sonntagabend in einem Hotel in North Carolina gesehen worden sein – eigentlich ist er aus Indianapolis. Die Polizei ermittelt in dem Vermisstenfall und bittet um Mithilfe bei der Suche nach Gary.

Wenige Tage zuvor hatte Amber ihren Verlobten erstmals bei "Teen Mom: The Next Chapter" vorgestellt. Nicht mal 72 Stunden später meldete die Reality-TV-Bekanntheit ihn als vermisst. Die beiden sind seit Januar offiziell ein Paar, nachdem sie sich Ende des vergangenen Jahres auf einer Dating-App kennengelernt haben sollen.

Amber schätze besonders an ihrem Gary, dass er keinerlei Interesse an Reality-TV zeige. Außerdem habe er nicht gewusst, wer sie ist, da er noch nie eine Folge von "Teen Mom" gesehen habe. Amber und Gary hätten sich intensiv auf den nächsten Schritt ihrer Beziehung vorbereitet. "Sie waren in einer Paartherapie und reden über alles. Sie sind sehr proaktiv in ihrer Beziehung und tun alles, um Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen", sagte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

