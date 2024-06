Robbie Williams überrascht seine Fans mit einem neuen Look!

Der international gefeierte Sänger Robbie Williams (50) erstaunte die Öffentlichkeit mit einem besonderen TV-Auftritt beim Wohltätigkeitsspektakel "Soccer Aid" in London. Seine Fans konnten ihren Augen nicht trauen, als sie ihn mit einem hippen neuen Look zu Gesicht bekamen. Wie aktuelle Aufnahmen des Events zeigen, hat er sich optisch stark verändert, denn der 50-Jährige trug einen grauen Irokesenschnitt und eine auffällige schwarze Brille! Einige seiner Supporter verwirrte er, was diese bei X deutlich machten: "Robbie Williams sieht heute so anders aus. Ich hätte ihn nicht erkannt, wenn es nicht bei 'Soccer Aid' wäre."

Während des Spiels sorgte Robbies äußerliche Verwandlung, welche er mit einem schicken blauen Anzug untermalte, für Aufsehen. Die sozialen Medien überschlugen sich daraufhin mit Kommentaren über den Briten. Ein Fan des "Let Me Entertain You"-Interpreten beschrieb ihn online sogar als unerkennbar, wenn man bedenkt, dass er früher mit brauner Haarpracht und ohne Brille unterwegs war. Ein weiterer User sprach ihm ein Kompliment aus: "Die grauen Haare passen wirklich gut zu Robbie!" Bewunderer seines Looks gab es im Netz schließlich auch. Ein Fan, der betonte, wie toll Robbie mit seiner Brille aussah.

Der stylishe Songwriter gründete 2006 "Soccer Aid" gemeinsam mit Jonathan Wilkes, um Geld für das Wohl von Kindern im Rahmen der Unterstützung für UNICEF zu sammeln, während gleichzeitig verschiedene Nationen vereint werden. Das jährlich stattfindende Event besuchte der ehemalige Take That-Star dieses Mal in Begleitung seiner Frau Ayda Fields (45) und seiner Kinder Coco und Theo. Zuletzt fiel Robbie allerdings nicht nur wegen seines neuen ungewohnten Looks auf. Er sorgte kürzlich für Schlagzeilen nach einem peinlichen Zwischenfall mit Megastar Cher (78), an den der Star ungern zurückdenkt.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams bei den Brit Awards 2013

