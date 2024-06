So gut fühlt sich Eric Sindermann nach der Rache an Jörg!

Im Februar hatte Eric Sindermann (35) auf seiner Fashionshow von Jörg Hansen eine Torte ins Gesicht geklatscht bekommen. Auf der Pressekonferenz ihres bevorstehenden Boxkampfes tat es ihm der selbst ernannte Modekönig vor wenigen Tagen gleich und rächte sich damit. Promiflash hat nachgehakt: Wie hat es sich für ihn angefühlt, dem Partner seiner Ex Desiree eins auszuwischen? "Ich fühle mich jetzt wieder frei und es war eine tolle Genugtuung. Ich finde es nur schade, wie die Öffentlichkeit jetzt auf mir herumhackt", verrät Eric und fügt hinzu: "Als ich damals die Torte ins Gesicht bekam, hat keiner nach mir gefragt."

Im Gespräch mit Promiflash plaudert der 35-Jährige auch aus, wie er auf die Aktion gekommen sei. "Für mich stand fest, dass ich mich für die Tortenaktion bei meiner Fashionshow im Februar rächen wollte. [...] Ich wollte Gleiches mit Gleichem vergelten. Ein großer Dank gilt daher den Bierbrudis", macht Eric deutlich. Erst habe er überlegt, Jörg Eier ins Gesicht zu werfen, aber die Verletzungsgefahr sei zu groß gewesen – zudem hätte der Kampf dann wahrscheinlich auf der Kippe gestanden.

Immer wieder geraten die beiden Streithähne in der Öffentlichkeit aneinander. Der Grund: Nach Erics Trennung von seiner Partnerin Desiree kam diese nur kurze Zeit später wieder mit ihrem Noch-Ehemann Jörg zusammen. Am 29. Juni steigen die zwei nun in den Ring, um gegeneinander zu boxen. Die Blondine wird dabei eine entscheidende Rolle spielen: Sie wird das Nummerngirl für den Kampf.

privat Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Star

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

