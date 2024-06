Billy Ray Cyrus gab Firerose nur zwei Tage zum Ausziehen!

Da hatte es Billy Ray Cyrus (62) aber ganz schön eilig! Gerade erst wurde bekannt, dass sich der Vater von Miley Cyrus (31) nach nur sieben Monaten Ehe von seiner Ehefrau Firerose scheiden lässt. Und diese Entscheidung scheint wohl auch endgültig zu sein: Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, soll er seiner Verflossenen nach der Trennung lediglich zwei Tage gegeben haben, um aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Ganz ohne Dach über dem Kopf ließ er seine Ex-Frau aber nicht stehen: Wie aus den Unterlagen außerdem hervorgeht, hat er eingewilligt, ihr für ihre Unterkunft Geld zu zahlen.

Demnach soll Billy Ray Firerose zehn Tage lang 500 Dollar pro Nacht für eine Unterkunft bezahlt haben. Weiterhin heißt es in den Dokumenten, dass er seiner Ex zudem 5.000 Dollar pro Monat für eine dauerhafte Unterkunft in Tennessee zahlen wird – entweder 90 Tage lang oder bis die Scheidung rechtskräftig ist. Dabei sind die Zahlungen jeweils zum Ersten des Monats fällig.

Was genau Billy Ray zu der drastischen Entscheidung bewogen hat, ist bisher nicht bekannt. Weder er noch Firerose haben sich bisher zu der Scheidung geäußert. Allerdings hatte die Sängerin ihrem Ex-Partner erst vor wenigen Wochen einen liebevollen Beitrag auf Instagram gewidmet: "Vor sechs Monaten habe ich diesen Mann geheiratet. Das Leben ist nicht immer einfach, aber es hilft, wenn dein Mann auch dein bester Freund ist."

Getty Images Billy Ray Cyrus, Musiker

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

