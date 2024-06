Frieder ist raus: GNTM-Fans wollen das Finale boykottieren!

Gestern flimmerte das Halbfinale von Germany's Next Topmodel über die Bildschirme der Zuschauer – und somit entschied sich auch, wer im Finale der Show stehen wird. Mit der Auswahl von Modelmama Heidi Klum (51) scheinen die Fans jedoch ganz und gar nicht zufrieden zu sein: Dass Frieder Sell nicht weiter um den Titel kämpfen wird, können viele Zuschauer nämlich nicht nachvollziehen. Auf X machen sie ihrem Ärger Luft. "Schon lustig, dass Frieder, der von Anfang an gelaufen ist, wie ein absoluter Gott, jetzt gegen die Twins herausfliegt", kommentiert ein User auf der Plattform und auch ein anderer fragt sich: "Wer, wenn nicht Frieder, ist ein Topmodel?" Die Unzufriedenheit über den Exit ist offenbar so groß, dass die Fans sogar überlegen, das Finale gar nicht mehr anzuschauen.

Auf der Plattform betonen die GNTM-Zuschauer nämlich nicht nur ihren Unmut über die Finalistenauswahl von Heidi, sondern rufen sogar zum Boykott auf: "Können wir einfach alle das Finale boykottieren und nicht einschalten, diese Staffel ist einfach zum Heulen." Einige Fans meinen sogar schon zu wissen, wer gewinnt, und wollen deshalb nicht mehr einschalten: "Lass uns das Finale boykottieren, die Twins und Fabienne gewinnen eh."

Doch offenbar nimmt nicht nur Frieders GNTM-Aus die Fangemeinschaft mit: Auch Grace Zaks Rausschmiss ließ die Zuschauer der Sendung sprachlos zurück. "Heidi schmeißt Frieder und Grace raus und lässt Fabienne und die Twins weiter?", kommentiert ein Nutzer ungläubig im Netz und auch ein weiterer schließt sich der Meinung an: "Grace und Frieder wurden so ungerechtfertigt herausgeworfen, ich verstehe es nicht." Nach Frieders und Graces unerwartetem Exit kämpfen jetzt noch Jermaine Kokoú Kothé, Fabienne Urbach, Xenia Tsilikova, Linus Weber, Lea Oude sowie das Zwillingspaar Luka und Julian Cidic um den heißbegehrten Titel.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Grace Zak, GNTM-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr das Finale von GNTM schauen? Nein, ich sehe es genau so! Ich werde es auch boykottieren! Ja, auf jeden Fall! Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de