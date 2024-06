"Für immer": So süß schwärmt Sarafina Wollny von ihrem Peter

Sarafina Wollny (29) und Peter Wollny (31) schweben auch nach einigen gemeinsamen Jahren noch auf Wolke sieben. Das lässt die Tochter von Silvia Wollny (59) aktuell auf Instagram anklingen. Auf dem Onlineportal teilt die Blondine ein herzliches Video. In diesem sind Erinnerungsfotos von ihrer Hochzeit und verschiedenen Momenten aus dem Leben der beiden zu sehen. "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen", kommentiert die TV-Persönlichkeit den Clip und fügt hinzu: "Für immer wir. Ich liebe dich!"

Vor allem die Fans sind total begeistert über das rührende Liebesbekenntnis. "Ihr seid ein wunderschönes Paar. Schön, dass es noch wahre Liebe gibt, die hoffentlich ewig hält!", schreibt ein begeisterter User beispielsweise und es heißt unter anderem: "Ein megatolles Paar und wundervolle Eltern von drei wunderbaren Kids. Viel Glück weiterhin!" Zudem regnet es zahlreiche rote Herz-Emotes in der Kommentarspalte des Social-Media-Posts.

Sarafina und Peter tauschten vor fast fünf Jahren die Ringe. Wie überglücklich sie dies machte, plauderte die frischgebackene Ehefrau in einem Interview mit RTL II aus. "Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich so weit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag!", erzählte die 29-Jährige voller Freude. Der große Tag der beiden wurde wenige Tage später sogar im TV ausgestrahlt.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Sarafina Wollny mit ihrem Ehemann Peter und ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny, "Die Wollnys"-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Sarafinas Liebesbekenntnis im Netz? Total süß! Ihr Beitrag gefällt mir sehr. Na ja. Mir ist das Ganze zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de