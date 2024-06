So süß strahlt Naomi Watts Arm in Arm mit BFF Nicole Kidman!

Nicole Kidman (56) und Naomi Watts (55) verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Wie gut sich die beiden Schauspielerinnen immer noch verstehen, machten sie auf Naomis Hochzeit deutlich – und zwar mit einem zuckersüßen Foto auf Instagram: Auf diesem kuscheln die beiden Hollywood-Stars miteinander und strahlen über beide Ohren. Nicole kommentierte den Schnappschuss mit den liebevollen Worten: "Bestes Hochzeitswochenende in Mexico City! Voller Liebe und Spaß!" Zudem gratulierte sie ihrer BFF und deren Ehemann Billy Crudup: "Herzlichen Glückwunsch an die wunderschöne Braut und den Bräutigam!"

Naomi und ihr Partner gaben sich bereits im vergangenen Jahr das Jawort – nun erneuerten sie im Kreise ihrer Liebsten das Eheversprechen. Nicht nur Nicole war eine der Berühmtheiten auf der Gästeliste – auch weitere Promis feierten mit der 55-Jährigen und ihrem Partner. Laut Daily Mail kam Justin Theroux (52) beispielsweise mit seiner Freundin Nicole Brydon Bloom (30).

Die "Moulin Rouge"-Darstellerin und Naomi lernten sich bereits 1990 kennen: Gemeinsam standen sie für den Film "Flirting – Spiel mit der Liebe" vor der Kamera – seither sind die Beautys gute Freundinnen. Über die Jahre hinweg lief es aber nicht immer nur harmonisch zwischen den Berühmtheiten. Ein Insider behauptete gegenüber New York Daily News, dass Nicole früher neidisch auf ihre Vertraute gewesen sei. Der Grund dafür war wohl Naomis Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in "The Impossible".

