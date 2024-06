Bart und Dauerwelle: GNTM-Aldin im Finale total verändert

Am Donnerstagabend werden endlich die zwei Gewinner von Germany's Next Topmodel gekürt – denn in diesem Jahr gewinnt neben einer Frau auch ein Mann. Doch beim großen Showdown lassen sich Ex-Kandidaten ebenfalls blicken – so auch Aldin Zahirović! Der 22-Jährige stellt sich Backstage einem Interview und überrascht prompt mit einem neuen Look. Statt seiner glatten Haare trägt er nun eine Dauerwelle und einen Bart. Er selbst fühlt diesen Look sehr, wie er im Gespräch mit den Backstage-Reportern zugibt.

Und was sagen die Fans zu seinem neuen Look? Auf X tummeln sich einige Kommentare. "Was ist mit Aldin passiert", "Ja moin, Aldin einfach anderer Mensch geworden", "Aldin wieder komplett am Abreißen" oder "Aldin sieht so heiß aus, oh meine Güte", lauten einige begeisterte User. Doch nicht jeder feiert das. "Ich mag den Look irgendwie nicht so sehr von Aldin", schreibt ein Fan etwas zerknirscht.

Seitdem der Münchner an "Germany's Next Topmodel" teilgenommen hat, hat sich sein Alltag ganz schön verändert. Er achte jetzt auf viel mehr Dinge, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Wirklich blöd findet er das Ganze aber nicht: "Grundsätzlich ist es megagut. Ich freue mich immer, angesprochen zu werden." Sogar die Fans erkennen ihn immer mehr – einen hatte er sogar schon mehrmals getroffen. "Er hat ein komplettes Fotobuch mit uns allen erstellt und dann haben wir mal unter Autogramme gegeben", staunte der Archäologie-Student.

ProSieben / Michael de Boer Aldin, GNTM-Kandidat 2024

ActionPress Aldin Zahirović, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

