Bei Gigi Hadid und Bradley Cooper wird es immer ernster!

Gigi Hadid (29) und Bradley Coopers (49) Beziehung festigt sich weiter. Seit gut einem dreiviertel Jahr werden das Model und der Schauspieler immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen – zuletzt auch häufiger beim Knutschen. Ein Insider verrät nun gegenüber ET: "Gigi und Bradley sind so glücklich und süß zusammen. Sie genießen ihre Dates und versuchen, den Moment zu genießen." Sie konzentrieren sich auch aufeinander, wenn sie unterwegs sind und viel Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist. Der Informant betont: "Ihre Beziehung ist definitiv ernst."

Auch wenn Gigi und Bradley immer wieder zusammen unterwegs sind, haben sie sich bisher nicht dazu geäußert, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Ein anderer Insider plauderte im März gegenüber dem Portal aus, dass die beiden geplant hatten, sich auch gegenseitig ihre Töchter vorzustellen: "Ihre Kinder haben für sie oberste Priorität und sie sind gespannt, ob sie ihre Familien erfolgreich zusammenführen können, während sie eine gemeinsame Zukunft planen."

Gigi ist 2020 zum ersten Mal Mutter geworden. Mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik (31) begrüßte sie ein kleines Mädchen auf der Welt, das sie auf den Namen Khai (3) taufte. Bradleys Tochter Lea (7) wurde etwa drei Jahre früher geboren. Sie stammt aus seiner Beziehung mit Irina Shayk (38), mit der der "Maestro"-Darsteller von 2015 bis 2019 zusammen war.

Getty Images Gigi Hadid auf der Met Gala 2024

Getty Images Bradley Cooper auf der Premiere von "IF: Imaginäre Freunde" in New York

