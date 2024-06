Damit hat Hailey Bieber in ihrer Schwangerschaft zu kämpfen!

Hailey Bieber (27) ist seit ein paar Monaten schwanger. Obwohl sie sich bis jetzt immer sehr glücklich darüber gezeigt hat, schreckt sie auch nicht davor zurück, die unschönen Seiten einer Schwangerschaft zu thematisieren. Auf ihre typisch coole Art fragt sie jetzt in ihrer Instagram-Story: "Also, wer wollte mir von den Schmerzen im unteren Rücken erzählen?" Dazu schoss sie ein Selfie von sich, wie sie in ihren legeren Klamotten in einem Holzstuhl sitzt. Aus dem Winkel, aus dem sie das Foto geschossen hat, kann man ihren schon recht runden Babybauch ziemlich gut erkennen.

Rückenschmerzen sind nicht das einzige, womit Hailey sich dank der Schwangerschaft herumschlagen muss. Auch Heißhungerattacken gehören bekanntlich dazu. Da kann Hailey mitreden. Nachdem sie ihre Schwangerschaft Anfang Mai bekannt gegeben hatte, teilte sie in ihrer Story gleich ihr "größtes Verlangen": Eiersalat auf einer sauren Gurke mit scharfer Sauce obendrauf. Ansonsten scheint es der werdenden Mama aber gut zugehen. Auf ihrem Social-Media-Account setzt sie ihren Babybauch immer wieder in Szene und gibt Einblicke in ihren relaxten Alltag: gutes Essen und süße Schwangerschaftsoutfits.

Hailey und ihr Ehemann Justin Bieber (30) sind seit 2018 miteinander verheiratet. Das Baby wird das erste Kind der beiden Stars sein. Und obwohl die Fans des Models sich für die kleine Familie freuen, verbreiten böse Stimmen im Netz fiese Gerüchte. "Ihre ganze Persönlichkeit besteht darin, Justin Biebers Frau zu sein. Sie zieht ihr gesamtes Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl daraus. Das ist ein Geschäft, damit sie sich an sein Geld binden kann", schießen Nutzer auf der Plattform Reddit.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Haileys Updates zu ihrer Schwangerschaft? Sie könnte ruhig öfter authentischere Beiträge darüber posten. Ich liebe ihre Babybauch-Pics! Ich will mehr Ästhetik. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de