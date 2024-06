Diese VIPs und Sternchen sitzen beim GNTM-Finale im Publikum

Am Donnerstagabend findet endlich der langersehnte Showdown von Germany's Next Topmodel! In diesem Jahr kührt Modelmama Heidi Klum (51) gleich zwei Gewinner – einen Mann und eine Frau. Und das Spektakel in der Arena lassen sich auch ein paar Stars und Sternchen nicht entgehen. Wie Promiflash vor Ort sieht, sind neben etlichen ehemaligen Kandidaten der diesjährigen Staffel auch Influencer Twenty4tim (23), Designer Kilian Kerner und Danny Reinke, Vorjahressiegerin Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (21) mit ihrer Mutter und "Making The Cut"-Gewinner Yannik Zamboni.

Besonders auffällig: Alle Stars bekamen am Eingang eine Sonnenbrille. Doch neben den VIPs im Publikum stehen heute vor allem die Finalisten im Mittelpunkt. Als Sieger wünschen sich die Promiflash-Leser vor allem Kandidat Linus Weber – ganze 54 Prozent stimmten in einer Umfrage für den 25-Jährigen. Bei den Mädels sehen die Fans Kandidatin Lea Oude ganz oben auf dem Treppchen. Für sie stimmten ganze 57 Prozent der User.

Kurz vor dem Finale sprach Promiflash noch mit den Finalisten – und die Zeit kurz vor dem Showdown war ziemlich nervenaufreibend. "Wir sind tatsächlich alle ein bisschen fertig, ein bisschen müde, aber wir freuen uns umso mehr darauf, ein cooles Finale abzulegen", fasste Fabienne Urbach die Grundstimmung der Gruppe zusammen. Kontrahentin Lea freute sich besonders auf all die ehemaligen Teilnehmer: "Es ist schön, nach drei Monaten die ganze Gruppe irgendwie wieder zusammenzuhaben und dieses Gefühl von der GNTM-Family wiederzuhaben."

ProSieben/Sven Doornkaat Die Finalisten von "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Julian auf dem GNTM-Catwalk in einem Look von Marina Hoermanseder

