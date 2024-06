So fühlen sich die Models vor dem diesjährigen GNTM-Finale

Heute Abend ist es so weit: Bei Germany's Next Topmodel werden die diesjährigen Gewinner gekürt! Doch wie geht es den Finalisten jetzt, wo die Reise fast zu Ende und der Sieg zum Greifen nah ist? In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, zeichnet sich ein eindeutiges Stimmungsbild ab: Die Models sind erschöpft von den nervenaufreibenden vergangenen Wochen, jedoch voller Vorfreude auf die Finalshow. " Wir sind tatsächlich alle ein bisschen fertig, ein bisschen müde, aber wir freuen uns umso mehr darauf, ein cooles Finale abzulegen", fasst Fabienne Urbach die Grundstimmung der Gruppe zusammen.

Mitfinalistin Lea Oude freut sich vor allem, bei der Finalshow eine Art Reunion mit den restlichen Teilnehmern zu zelebrieren: "Es ist schön, nach drei Monaten die ganze Gruppe irgendwie wieder zusammenzuhaben und dieses Gefühl von der GNTM Family wiederzuhaben." Doch der Abschluss der Sendung weckt in einigen Models wiederum gemischte Gefühle. "Ich bin eher traurig, dass die Reise halt einfach vorbeigeht, also dass einfach jetzt alles so zu Ende ist", erklärt Jermaine Kokoú Kothé nachdenklich. Sich an dieses besondere Abenteuer zurückzuerinnern stimmt den Beau emotional: "Als ich gestern die Folge geguckt habe, da habe ich wirklich geheult. 30 Minuten, weil es einfach so schön war, noch mal alles zu sehen."

Mit diesem Gefühl ist Jermaine nicht allein. Auch die Twins Julian und Luka Cidic sind traurig darüber, Abschied nehmen zu müssen. "Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Wir haben so viele Menschen kennengelernt, die so interessant sind", erklärte Luka. Wie Julian anklingen lässt, sind in der GNTM-Staffel sogar richtige Freundschaften entstanden: "Ich fand es einfach nur schön, wir sind nach wie vor mit Frieder, Armin und mit generell eigentlich allen sehr gut befreundet."

