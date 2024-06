Prinz Harry und Meghan hatten wohl geheimes Haus in der UK!

Seitdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) Großbritannien 2020 den Rücken gekehrt hatten, machten die beiden immer wieder von sich reden. So auch jetzt wieder: Wie Mirror berichtet, habe das Paar einst ein geheimes Häuschen in Großbritannien sein Eigen genannt, nachdem sie Frogmore Cottage nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018 vorübergehend renovierungsbedingt verlassen mussten. Doch soll das Anwesen, dessen Wert auf etwa 2,9 Millionen Euro geschätzt wird, längst nicht mehr in ihrem Besitz sein. Stattdessen haben Meghan und Harry ihr einstiges Zuhause aufgeben müssen.

Erst im vergangenen Sommer waren der royale Rotschopf und seine Ehefrau offiziell aus Frogmore Cottage ausgezogen. Wie mehrere Medienportale damals berichteten, habe es sich bei dem Ganzen sogar wohl eher um einen Rauswurf als einen freiwilligen Auszug gehandelt. Zuvor war den beiden als Antwort auf ihren Rückzug aus der UK und der schlagzeilenträchtigen Memoiren von Harry eine Frist gesetzt worden. Diese besagte, dass das Paar innerhalb einer vorgegebenen Zeit das Cottage räumen und ihre Schlüssel abgeben musste. "Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert worden sind, ihre Residenz in Frogmore Cottage zu verlassen", hieß es damals laut ITV in der Erklärung eines Sprechers des Ehepaares.

Während Harry und Meghan inzwischen ihren Status im Vereinigten Königreich verloren haben, soll es für die beiden in ihrer Wahlheimat, den USA, seither ähnlich schwer sein. Das Problem dort bestehe besonders darin, dass die beiden zu keinen hochrangigen Events eingeladen werden. Autor Richard Fitzwilliams will einen eventuellen Grund dafür wissen. "Die Herausforderung für Harry und Meghan besteht darin, vergleichbare Veranstaltungen in den USA zu besuchen, bei denen es nicht nur um sie geht", erklärte er im Gespräch mit Mirror. Demnach scheint es beinahe so, als seien die Sussexes nicht nur in der UK, sondern auch in den Vereinigten Staaten weitgehend ungewünschte Gäste.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, April 2022

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry auf einer Filmpremiere

