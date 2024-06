"Reality Queens" vernachlässigen die Hygiene im Dschungel!

Ekel-Alarm bei "Reality Queens"! Im südafrikanischen Dschungel kämpfen derzeit 12 Promi-Damen um den Sieg. Neben den nervenaufreibenden Challenges müssen sich die Abenteurerinnen auch den wenig luxuriösen Gegebenheiten der Wildnis anpassen. Trotz fehlender Sanitäranlagen geben manche Queens dennoch ihr Bestes, um sich sauber zu halten. So beschließen Danni Büchner (46) und Jasmin Herren (45), sich im anliegenden Fluss zu waschen. Zum Ärger der Goodbye Deutschland-Bekanntheit leistet ihr Töchterchen Joelina (24) aber keine Gesellschaft im kühlen Nass. "Joelina, du musst dich waschen! Auch die Monika und so", bestimmt Danni daher und erklärt, was genau sie damit meint: "Also bei mir heißt das da unten die Monika und die muss ja auch sauber gemacht werden. Das stinkt doch alles… Deswegen muss die Monika auch fresh gemacht werden."

Trotz einiger Aufforderungen will Joelina aber partout keinen Fuß in das Fließgewässer setzen. "Ich glaube, ich muss bald mal die Mama raushängen lassen und ein bisschen schimpfen", zeigt sich Danni genervt. Ihre Tochter sieht das Ganze aber komplett anders: "Dieser Fluss und ich werden jetzt keine besten Freunde. Also, ich muss da jetzt nicht jeden Tag reingehen, ich finde es halt ein bisschen eklig."

Auch im Team der Green Geckos verzweifelt die ein oder andere Dame aufgrund der Hygienestandards ihrer Teamkolleginnen. Carina (27) entfernt sich von der Gruppe und wirkt total niedergeschlagen. Theresia (32) und Sandra (32) erkundigen sich nach dem Wohlbefinden des ehemaligen Bachelor-Girls und Carina erklärt, dass sie vor allem mit der Reinlichkeit von Claudia ein Problem habe. "Jeder kommt aus einem anderen Haus, jeder hat andere Standards, nur hier leben wir alle zusammen und da müssen wir halt zusammenbringen", erklärt Carina. Zum Glück zeigt sich Claudia bei der extra einberufenen Teambesprechung einsichtig. "Das sind wahre Worte. Ich wasche mir gleich nochmal die Hände und diesmal gründlicher", verspricht sie.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina auf der Hochzeit von Lisha und Lou

RTL Patricia Blanco und Claudia Haas bei "Reality Queens"

