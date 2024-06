Eric Sindermann lebt vor Boxkampf gegen Jörg "wie ein Mönch"

Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen tragen ihre Streitigkeiten schon bald im Ring aus. Darauf scheint sich Ersterer richtig gut vorzubereiten, wie Eric im Promiflash-Interview deutlich macht: "Ich trainiere wie ein Verrückter und gebe alles. Meine Ernährung ist gesund und es gibt keinen Alkohol. Ich lebe wie ein Mönch." Auf die Unterstützung seiner Liebsten könne sich der selbst ernannte Modekönig von Deutschland in dieser Zeit verlassen: "Mentale Unterstützung bekomme ich von meinem kleinen Chihuahua Balu und meiner Familie. Deswegen bin ich auch extrem glücklich mit meinem Leben, weil die wichtigen Personen hinter mir stehen."

Auch wenn sich Eric hart auf den Kampf gegen Jörg vorbereitet, will er seinen Gegner nicht unterschätzen. "Ich bin dieses Mal klarer Favorit [...]. Aber genau deswegen gehe ich mit großem Respekt an die Sache. Jörg ist größer als ich und hat längere Arme. Auch wenn ich schon zum Sieger erklärt werde, glaube ich das erst, wenn er am Boden liegt", erzählt der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Da Eric seinem Kontrahenten alles zutraut, wolle er auf Nummer sicher gehen, dass Jörg ihn nicht sabotiert: "Wir werden am Tag des Kampfes Jörgs Handschuhe ganz klar kontrollieren lassen. Jörg ist unberechenbar und es würde mich nicht wundern, wenn er Zement oder Stacheldraht in seine Handschuhe steckt! Ihm traue ich alles zu."

Doch woher kommt die Feindschaft zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten? Nach ihrer Teilnahme an "Stranger Sins" trennten sich Jörg und seine Frau Desiree Hansen. Im Anschluss kam das Erotikmodel kurze Zeit mit Eric zusammen, was Jörg seinem Widersacher offenbar noch immer übel nimmt. Nachdem er Eric bei seiner Modenschau mit einer Torte beworfen hatte, hat nun auch der Designer ein Hühnchen mit Jörg zu rupfen.

privat Jörg Hansen im Mai 2024

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

