So geht es "Germany's Next Topmodel"-Lea nach Finalsieg!

Lea Oude nahm an der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel teil. Gemeinsam mit Jermaine Kokoú Kothé schaffte sie es, sich gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen, und wurde erst vor wenigen Stunden zu Germany's Next Topmodel gekürt. Auf einer Pressekonferenz direkt nach dem Finale, auf der auch Promiflash anwesend war, erklärte sie, dass sie das noch gar nicht richtig realisieren könne: "Für einen kurzen Moment, wenn Familie und Freunde ankommen und kreischen: 'Du hast gewonnen!', dann kommen schon Glücksgefühle hoch und man denkt: 'Ja! Ja!'. Aber dann stand ich da und dachte nur so: 'Hä, nee hab ich nicht.'"

Wie sie die Zeit nach der Show nutzen will und wie sie ihren Sieg gebührend feiern will, weiß Lea auch schon: Das Nachwuchs-Model von Heidi Klum (51) plant einen Wellness-Tag. "Ich habe gesagt, nach den Proben brauche ich einen Spa-Day, ich brauche einen Tag, wo ich abschalte, mir die Füße durchkneten lasse und das Ganze verarbeite, was die letzten Wochen passiert ist", erklärte Lea.

Während die männlichen Finalisten kurz vor dem großen Finale gegenüber ProSieben ausplauderten, dass sie zur Vorbereitung vor allem darauf setzen, viel Sport zu machen, bereiteten sich die Ladys eher mental vor. Bei Lea klang damals durch, dass sie sich auch auf eine Niederlage einstellt: "Ich versuche, mich auch so ein kleines bisschen auf den Fall vorzubereiten, dass ich nicht gewinnen könnte."

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit den "Germany's Next Topmodel"-Finalisten 2024

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

