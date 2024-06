Starke Quoten: So beliebt war GNTM-Finale bei den Zuschauern

Gestern flimmerte das Finale der 19. Germany's Next Topmodel-Staffel über die Bildschirme – und das anscheinend bei vielen! Denn die Finalshow war, den Quoten nach zu urteilen, ein voller Erfolg. Wie DWDL berichtet, schalteten ganze 1,62 Millionen Zuschauer ein, als Heidi Klum (51) die diesjährigen Gewinner der Modelshow kürte. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 8 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Sendung mit 810.000 gebannten Zuschauern sogar starke 18,8 Prozent Marktanteil einheimsen.

Nicht nur der Sender hatte Grund zur Freude: Auch die zwei Gewinner der Staffel können ihr Glück kaum fassen. Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und tragen ab sofort beide den Titel "Germany's Next Topmodel 2024". Damit haben die beiden die Ehre, das Cover der Harper's Bazaar zu zieren. Darüber hinaus sahnten die Sieger jeweils ein Preisgeld von 100.000 Euro ab.

Und was haben Lea und Jermaine mit der hohen Gewinnsumme vor? Vorab stellte Promiflash den Finalisten in einer Pressekonferenz eben diese Frage. "Also einen Teil würde ich auf jeden Fall meinen Eltern geben. Meine Mama wird dieses Jahr 60 und möchte gern nach Südafrika, deswegen würde ich ihr gern mit ihrem Freund zusammen die Reise schenken", erzählte Lea. Und auch Jermaine deutete an, das Geld zum Zwecke seiner Familie ausgeben zu wollen: "Ich würde auch einfach, weil ich einen Familienangehörigen habe, der unter Depressionen leidet, gern auch was spenden, damit man da mehr erforschen kann."

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

ProSieben/Michael de Boer Jermaine, GNTM-Kandidat 2024

