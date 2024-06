Zwei Wochen nach OP: Katy Karrenbauer besucht erstes Event

Katy Karrenbauer (61) wurde Ende des vergangenen Monats an ihrer Halsschlagader operiert – nun läuft sie bereits wieder gut gelaunt über den roten Teppich bei einem Event in Berlin. Nur ein großes Pflaster an ihrem Hals erinnert an ihren Eingriff. Die "Hinter Gittern"-Schauspielerin lässt sich einfach nicht unterkriegen, wie sie im Interview mit RTL verrät: "Immer positiv, ohne Zuversicht geht eigentlich gar nichts im Leben." Katy führt fort: "Wie sagte die Neurologin neulich so schön? 'Wissen Sie was? Das ganze Leben ist ein Risiko. Also insofern darf man nur positiv bleiben.'"

Ende des vergangenen Monats spürte die 61-Jährige ihren Unterarm und die Hand nicht mehr. Sofort ging sie ins Krankenhaus, wo bei ihr ein leichter Schlaganfall diagnostiziert wurde. Katy musste sich einer Halsschlagader-OP unterziehen und versprühte bereits kurz nach ihrem Eingriff Optimismus im Netz: "Ich habe jetzt eine lange Narbe und werde auch an der anderen Halsseite noch einmal operiert werden müssen. Aber die Ärzte haben mir gesagt, dass die Chancen sehr gut sind, wieder ganz gesund zu werden!"

Doch in einer Sache ist Katy noch nicht ganz optimistisch: Sie möchte das Rauchen noch nicht ganz aufgeben. Trotz ihres Schlaganfalls möchte sie mit ihrer Sucht nicht aufhören, wie sie im Interview mit Bild erklärte: "Ich war immer eine starke Raucherin. Ich weiß, dass das nicht gut ist und ich werde mich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen müssen. Aber ich möchte derzeit noch nicht ganz darauf verzichten." Allerdings möchte sie ihren Konsum herunterschrauben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Karrenbauer im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Karrenbauer im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katy so kurz nach ihrer Operation schon wieder auf Events geht? Sehr gut, sie wirkt sehr optimistisch! Das finde ich nicht gut, sie sollte sich lieber ausruhen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de