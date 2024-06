Kate Moss' Schwester Lottie lässt Gesichtstattoo entfernen

Lottie Moss (26), die Halbschwester von Kate Moss (50), hatte sich im vergangenen Jahr in einer durchzechten Partynacht das Wort "Lover" unterhalb ihres Auges verewigen lassen. Das bereut das OnlyFans-Model offenbar, denn jetzt lässt sie sich das Gesichtstattoo entfernen. Auch andere Körperbemalungen müssen wieder weichen. In ihrer Instagram-Story teilt Lottie Einblicke in die erste Sitzung zur Tattooentfernung. Der geteilte Schnappschuss zeigt die Blondine, wie sie mit einer Schutzbrille auf der Nase auf dem Behandlungsstuhl sitzt.

Zu den Hintergründen, weshalb sie sich nun für die Entfernung ihrer Körperverzierungen entschieden hat, verrät Lottie nur so viel: "Ich bin gerade auf meiner Tattoo-Entfernungsreise, weil mir viele meiner Tattoos entweder nicht mehr gefallen oder sie einfach nicht mehr zu mir passen." Schon vor rund einem Jahr deutete ein Insider gegenüber Daily Mail an, dass Lottie ihr Gesichtstattoo unbedingt loswerden wolle, da es sie zu sehr an dunkle Zeiten ihres Lebens erinnern würde. "Aber sie hat seitdem ein neues Kapitel begonnen und möchte das Tattoo, das sie an eine dunklere Zeit erinnert, für immer loswerden", betonte die Quelle gegenüber dem Newsportal.

Das sah zu Anfang noch ganz anders aus. Kurz nachdem sie sich das Tattoo im Gesicht stechen lassen hatte, musste sie ziemlich viel Kritik einstecken. Doch die 26-Jährige schien aus tiefster Überzeugung hinter der Aktion zu stehen. "Ich habe gelernt, mich selbst wieder zu lieben, und bin endlich frei von meinem früheren Leben. Deshalb habe ich beschlossen, mir mein Gesicht tätowieren zu lassen", schwärmte sie und betonte abermals, dass es ihr egal sei, "was die Leute denken".

TikTok / lottiemossx Lottie Moss, Model

TikTok / lottiemossx Lottie Moss beim Tätowierer

