So wichtig sind Zara und Mike Tindall für die royale Familie

König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) machten kürzlich ihre Krebserkrankungen publik – seither meldeten sich einige Familienmitglieder und richteten liebevolle Worte an die dreifache Mutter. Und auch auf Williams (41) Cousine Zara (42) und ihr Mann Mike (45) sollen sich der Prinz und die Prinzessin von Wales in der schweren Zeit verlassen können. "Die Tindalls sind so etwas wie der Klebstoff ihrer Generation von Royals und bringen Spaß in ein Familientreffen, egal wie ernst der Anlass ist", so ein Palast-Insider im Gespräch mit The Times.

Vor allem Mike soll laut der anonymen Quelle Schwung in die Familientreffen bringen. "Während einige Familienmitglieder sehr königlich sein können, ist Mike einfach er selbst und geht entspannt und spielerisch mit George (10), Charlotte (8) und Louis (5) um", verrät sie und fügt hinzu: "Es ist hilfreich, dass sie alle Kinder im gleichen Alter haben, sodass sie privat miteinander herumalbern können und ein Gefühl der Normalität in diese für alle Beteiligten stressige Situation bringen."

Dass die beiden auch nach rund 13 Jahren Ehe immer noch sehr verliebt sind, bewiesen sie kürzlich bei einem Auftritt auf der Pferderennbahn. Beim Pferderenn-Festival in Cheltenham schenkten sie der Rennstrecke kaum Beachtung – stattdessen turtelten sie verliebt auf der Veranstaltung und hatten nur Augen für einander.

James Whatling / MEGA Mike und Zara Tindall

ActionPress Zara Tindall und Mike Tindall beim Cheltenham Festival Gold Cup Day 2024

