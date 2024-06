Schon 2026? Das ist über "Bridgerton"-Staffel vier bekannt

Bridgerton ist wohl eine der beliebtesten Serien auf Netflix. Spannung, Drama und Romantik – in dem Streaming-Hit kommt nichts zu kurz. Aktuell können Fans bei der Liebesgeschichte von Colin, gespielt von Luke Newton, und Penelope, gespielt von Nicola Coughlan (37), in der dritten Staffel des Historiendramas mitfiebern – und Nachschub soll auch schon in der Mache sein! Staffel vier könnte bereits 2026 erscheinen. "Wir arbeiten daran, die Staffeln schneller herauszubringen, aber es dauert acht Monate, sie zu filmen, dann müssen sie geschnitten und in alle Sprachen synchronisiert werden", berichtet "Bridgerton"-Autorin Jess Brownell gegenüber The Hollywood Reporter und fügt hinzu: "Und das Schreiben dauert auch sehr lange, also haben wir sozusagen ein Zwei-Jahres-Tempo, wir versuchen, es zu beschleunigen."

Worauf können sich die Fans in der vierten "Bridgerton"-Staffel freuen? Viele Details über die Handlung der nächsten Staffel gibt es noch nicht. Trotzdem lässt Jess die Serien-Liebhaber nicht ganz im Dunkeln. Die Drehbuchautorin teasert bereits an, dass Staffel vier "wirklich aufregend" werden wird: "Ich habe das Gefühl, dass es meine beste Arbeit ist und die beste Arbeit meines Autorenteams. Wir haben unsere Zusammenarbeit wirklich perfektioniert." Fest steht, dass auch bereits bekannte Gesichter aus Staffel eins, zwei und drei wieder mit dabei sein werden.

Unter anderem sollen Phoebe Dynevor (29) und Regé-Jean Page (36) mit am Set sein, die das Ehepaar Daphne Bridgerton und Simon Basset spielen. Die "Bridgerton"-Brüder Benedict, gespielt von Luke Thompson (35), und Colin sowie deren Schwester Francesca, verkörpert von Hannah Dodd. Auch Claudia Jessie als Freigeist Eloise Bridgerton sowie Nicola Coughlan, Jonathan Bailey (36) und Simone Ashley dürfen bei der neuen Staffel nicht fehlen. Bis zur Veröffentlichung von Staffel vier müssen sich die Zuschauer allerdings noch etwas gedulden – bis dahin können vorerst alle Augen der Fans auf Colin und Pen gerichtet werden.

Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel mit Colin Bridgerton (Luke Newton)

