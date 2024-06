Vermisstenmeldung: Amber Portwoods Verlobter ist aufgetaucht

Die aufsehenerregende Suche nach dem Verlobten von Amber Portwood (34) ist zu einem Ende gekommen. Der Teen Mom-Star meldete seinen Partner Gary Wayt vor wenigen Tagen als vermisst. Nun wurde der Fall aber geschlossen, wie das Bryson City Police Department in einem Update-Post am Freitag in den sozialen Medien bestätigte. Demnach wurde Gary gefunden. Weitere Details oder eine Erklärung zu Garys Verschwinden blieben allerdings aus. Mittlerweile hat Amber South Carolina, den Ort, an dem sie sich zuletzt mit Gary aufhielt und von wo er aus einem Hotel verschwand, wieder verlassen und ist nach Hause zurückgekehrt, wie eine Quelle gegenüber US Weekly ausplauderte. Ob Gary ebenfalls in ihr gemeinsames Haus zurückgekehrt ist, ist nicht bekannt.

Erst wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass Garys Nummernschild auf einem Highway gesichtet worden sei. Zudem sei laut Just Jared ein Video aufgenommen worden, das ihn im US-Bundesstaat Oklahoma beim Autofahren zeigt – viele Hundert Kilometer entfernt von dem Ort in North Carolina, an dem er zuletzt mit Amber gesehen worden war. Außerdem soll ein Mitarbeiter eines Geschäfts in Oklahoma bestätigt haben, dass Gary dort war. Nähere Details waren damals allerdings nicht bekannt gewesen.

Wie die Polizei kurz nach seiner Vermisstenmeldung in einem Statement gegenüber The Sun erklärte, soll seinem Verschwinden ein heftiger Streit zwischen ihm und Amber vorausgegangen sein: "Amber gab an, dass sie und Gary eine Auseinandersetzung hatten, und Gary nahm seine Autoschlüssel und seine Brieftasche, ging zur Tür hinaus und fuhr in einem 2009er Nissan Rogue davon." Kurz darauf meldete sich jedoch die TV-Bekanntheit zu Wort und bestritt vehement, sich mit ihrem Partner gestritten zu haben.

