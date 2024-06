Was war da los? "Tagesschau" kommentierte wild EM-Spektakel

Mit dem 5:1-Sieg gegen Schottland hat Deutschland einen fulminanten Start in die Europameisterschaft 2024 hingelegt. Neben den Spielern und den Fans war aber auch die Tagesschau bei dem furiosen Match aus dem Häuschen: Die sonst so seriöse Nachrichtensendung schrieb auf Instagram wild los und kommentierte das Spiel mit witzigen Sprüchen. "Müller Diggi, komm', gönn' dir erstes EM-Tor" oder "Groß Abi jetzt eingewechselt – macht er noch mal so 'ne Traumbude wie gegen Griechenland?", lauteten nur zwei der etlichen Kommentare unter einem Post des "Tagesschau"-Insta-Kanals.

Die Fans wunderten sich daraufhin und fragten sich, wie es zu solch überschwänglichen Aussagen der "Tagesschau" komme. Ein User schrieb zum Beispiel: "Was ist mit den Kommentaren von der 'Tagesschau' los? Wer hat den Account übernommen?" Die TV-Sendung ließ sich nicht lange bitten und kommentierte weiter ungehemmt drauflos. "Das EM-Fieber hat übernommen", hieß es daraufhin in der Kommentarspalte. Viele Fans feierten die Aktion – ein paar User sehen das Ganze aber auch kritisch. "Sehr seriös. Irgendein Fußball-Fan, der auf Insta mit dem 'Tagesschau'-Account abgeht", schrieb unter anderem ein Follower.

Doch die Euphorie des "Tagesschau"-Accounts spiegelte sich auch auf dem Platz wider. Denn nach gerade einmal zehn Minuten führte die deutsche Nationalelf mit einem Tor von Florian Wirtz (21). Weitere Schützen des Abends waren Jamal Musiala (21), Kai Havertz, Niclas Füllkrug (31) und Emre Can (30). Nach dem Spiel zeigte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann sichtlich zufrieden und erklärte im Interview mit ZDF, dass es ein "guter und wichtiger" Sieg war und ergänzte: "Das ist ein Fundament, auf dem wir aufbauen können."

Getty Images Toni Kroos und Thomas Müller beim EM-Auftakt 2024

Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer

