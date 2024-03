"Elementary School Dropout": North West kündigt Album an

Sie tritt in die Fußstapfen ihres Vaters! North West (10) hatte schon vor einiger Zeit ausgeplaudert, dass sie davon träumt, Rapperin zu werden, genau wie ihr berühmter Papa Kanye West (46). Im Februar veröffentlichte sie zusammen mit Kanye und Ty Dolla Sign ihren ersten Song. Doch damit nicht genug: Auf einer Listening-Party ihres Vaters verkündete die Tochter von Kim Kardashian (43) laut Mirror, dass sie bald ihr erstes Album veröffentlichen wird: "Hallo, ich bin es, Northie. Ich habe an einem Album gearbeitet. Es heißt 'Elementary School Drop Out'."

Obwohl sie mit dem Titel des Albums, welches übersetzt so viel wie "Grundschulabbrecher" bedeutet, wohl auf Kanyes Debütalbum mit dem Namen "The College Dropout" anspielt, sind die Fans der Zehnjährigen besorgt, dass sie die Schule abbrechen könnte. "Sie hat also die Grundschule abgebrochen?", fragte ein Follower auf X, während ein anderer fassungslos schreibt: "Sie verlässt die Grundschule." Kanye selbst hatte zuvor den Wunsch öffentlich gemacht, seine Kinder von ihrer aktuellen Schule zu nehmen, da es "die falsche Schule" für seine Kinder sei.

Dass North ihrem Vater nacheifert, ist nichts Neues: Schon des Öfteren stand sie gemeinsam mit Kanye auf der Bühne. Und auch sonst scheint der Promi-Spross viel Zeit mit seinem Papa verbringen zu wollen: Kim offenbarte im vergangenen Jahr in ihrer Realityshow The Kardashians, dass North lieber bei ihrem Vater leben möchte. Immer, wenn sie Zeit mit ihm verbracht habe, sei sie davon überzeugt, dass er der Beste sei. "Er hat alles im Griff. Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst. Er lebt in einer Wohnung", erklärt Kim und fügte hinzu, dass North sie dann immer weinend fragen würde, warum sie keine Wohnung habe.

MEGA Kanye West und North West

Getty Images Kim Kardashian, mit ihrer Tochter North West

