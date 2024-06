Dieses Talent entdeckte GNTM-Sieger Jermaine bei Castingshow

Jermaine Kokoú Kothé konnte Germany's Next Topmodel gewinnen und damit als erstes männliches Model in der Castingshow Geschichte schreiben. Die Zeit mit Heidi Klum (51) sei sehr prägend gewesen, wie das Model bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash erzählt: "Seit der Tanzfolge habe ich entdeckt, dass Tanzen voll was für mich ist." Das habe er besonders einer Person zu verdanken: "Vor allem mit Nikeata (43) als Coach war es megagut, die hat echt ein bisschen Feuer unterm Hintern."

Von der Choreografin habe Jermaine viel lernen können: "Sie hat uns gesagt, wie wir was machen sollen und uns dann manchmal auch ein bisschen angeschrien [...], deswegen will ich da auf jeden Fall mehr machen und mehr tanzen." Seine neugewonnene Leidenschaft und seinen Beruf könne der 20-Jährige auch gut miteinander vereinbaren: "Modeln und Tanzen geht ja auch ineinander über und hat beides mit Körperspannung zu tun."

Kurz nach seinem Sieg konnte Jermaine sein Glück noch gar nicht fassen. "Ich hab’s immer noch nicht realisiert. Ich stand da nur und hatte innerlich einen Zusammenbruch und dachte nur 'werde ich es, werde ich es nicht' und dann bin ich es geworden. Dann habe ich keine Gefühle mehr gehabt, es war einfach krass", erinnert sich der Content Creator bei der Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash und fügt hinzu: "Ich habe es immer noch nicht realisiert. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Woche, um es alles aufzuarbeiten."

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Germany's Next Topmodel, ProSieben Jermaine und Lea im "Germany's next Topmodel"-Finale

