Herzogin Sophie war bei Trooping the Colour pure Eleganz!

Trooping the Colour ist ein Event, bei dem die Royals sich richtig in Schale schmeißen. So auch Herzogin Sophie (59). Die Frau von Prinz Edward (60) trug ein zitronengelbes Kleid mit einem passenden Fascinator – und traf offenbar ins Schwarze, denn wenn es nach der Modeexpertin Lynne McKenna geht, sei sie diejenige gewesen, die den Sonnenschein in die Veranstaltung brachte. Vor allem neben ihrer Tochter Louise (20), die ein geblümtes Kleid trug, strahlte Sophie regelrecht. "Die koordinierte und durchdachte Modeauswahl des Duos erhellte nicht nur die Veranstaltung, sondern stellte auch ihr Engagement für Nachhaltigkeit und zeitlose Eleganz unter Beweis", erklärt Lynne OK!. Das Kleid habe nämlich lediglich 885 Euro gekostet und stamme von ihrer Lieblingsdesignerin.

Nachhaltigkeit scheint für Sophie in Sachen Mode ein wichtiges Thema zu sein. Auch das Kleid, das sie bei der Geburtstagsparade für König Charles (75) trug, dürfte den Fans bekannt vorkommen. Dieses Modell suchte sie sich nämlich schon häufiger aus. So unter anderem vergangenes Jahr, als die Herzogin von Edinburgh ein solches Kleid bei einem Treffen mit dem irakischen Präsidenten und seiner Frau anhatte. Dieses war allerdings cremefarben. Eine korallenrote Variante wählte sie zu Beginn des Jahres, als sie mithalf, das berühmte Abbey-Road-Cover der Beatles nachzustellen.

Anders als viele andere Royals hatte Sophie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter das große Glück, neben dem König auf dem Balkon stehen zu dürfen. Denn das Ehepaar gehört zu den sogenannten arbeitenden Royals. Genauso wie Prinz William (41), seine Frau Kate (42) und Prinzessin Anne (73). Schon in den vergangenen Monaten waren es auch die 59-Jährige und Charles' jüngster Bruder, die dem krebskranken Monarchen so gut wie möglich unter die Arme griffen. Das Vertrauen der königlichen Geschwister wurde darin deutlich, dass Sophie und Edward Aufgaben übernahmen, die normalerweise von König und Königin ausgeführt werden.

Herzogin Sophie, Prinz Edward und Lady Louise Windsor, Juni 2024

Prinz Edward mit seiner Frau Sophie von Wessex

