Nach schwerer Zeit: Bethenny Frankel ist glücklicher denn je

Hinter Bethenny Frankel (53) liegen bewegte Wochen. Erst war ihre Mutter an Lungenkrebs verstorben und dann löste die "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit auch noch ihre Verlobung mit Paul Bernon auf. Doch wie geht es der Unternehmerin nach all den Ereignissen heute? Im Interview mit Us Weekly macht der Realitystar deutlich: "Ich habe mich noch nie so gefühlt, es ist verrückt. Ich bin wirklich, wirklich glücklich und in Frieden mit mir selbst. Ich bin emotional wirklich glücklich." Von diesen starken, positiven Gefühlen sei sie selbst sogar ein wenig überrascht. "Ich befinde mich in der tiefsten Transformation und bin schockiert, wie glücklich ich bin", betont die Fernsehpersönlichkeit.

Angesprochen auf das Liebeszerwürfnis mit ihrem ehemaligen Verlobten stellt Bethenny sofort klar: "Ich bin vollkommen glücklich, allein zu sein!" Mit dieser vorgelebten Unabhängigkeit sei sie auch ihrer 14-jährigen Tochter Bryn ein gutes Vorbild, wie die Bestsellerautorin unterstreicht. "Ich frage sie: 'Oh, lädst du ein paar Mädchen und ein paar Jungs ein?' Und Bryn antwortet: 'Ich möchte dieses Wochenende nur mit den Mädchen zusammen sein', was so süß ist", freut sich die 53-Jährige und fügt stolz hinzu: "Und ich liebe das, weil ich es mag, dass sie nicht verrückt nach Jungs ist oder verzweifelt. Aber das sieht sie ja auch in mir. Ich bin gerne allein."

Das Sorgerecht für ihre Tochter teilte sich Bethenny bis vor wenigen Jahren noch 50/50 mit ihrem Ex-Mann Jason Hoppy. Der Unternehmer und die Autorin hatten sich bereits im Jahr 2013 getrennt, lieferten sich danach jedoch rund neun Jahre einen erbitterten Rosenkrieg – inklusive Sorgerechtsstreit. Laut Berichten von Page Six ernannte ein Gericht die Real Housewives-Bekanntheit im Jahr 2021 dann schlussendlich als "Hauptelternteil". Dennoch machte Bethenny deutlich, dass sie den Kontakt zwischen Bryn und Jason trotzdem aufrechterhalten wolle.

Bethenny Frankel und ihre Tochter Bryn

Jason Hoppy und Bethenny Frankel mit Tochter Bryn in New York 2012

