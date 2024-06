Stolzer Moment: Halle Bailey hat ihr altes Gewicht zurück

Halle Bailey (24) teilt einen glücklichen Moment mit ihren Fans. Auf X lässt die Schauspielerin ihre Fans an ihrem Fitnessprogramm teilhaben und erklärt: Ihr Körper hat sich nach ihrer ersten Schwangerschaft wieder erholt! "Leute, ich habe mein Gewicht von vor der Geburt auf natürliche Weise wieder erreicht, also bin ich stolz auf mich", freut sie sich und präsentiert ihre knackigen Kurven zudem mit einem Spiegel-Selfie aus dem Gym.

Halles Fans freuen sich für ihr Idol. "Du siehst toll aus", schreibt ein User in den Kommentaren, ein anderer hinterlässt folgende Worte: "Du bist so eine starke Frau!" Die Bewunderer der "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin verstehen, warum sie über die Transformation so glücklich ist – denn nach der Geburt ihres Sohnes Halo fühlte sich Halle nicht wohl in ihrem Körper. "Ich fühle mich, als wäre ich in einem völlig neuen Körper und wüsste nicht, wer ich bin", erklärte sie im April.

Anfang Januar bestätigte die Musikerin die Geburt ihres ersten Kindes. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, die US-Amerikanerin sei schwanger – sie hatte es aber stets dementiert. Später erklärte sie, dass sie die besondere Zeit für sich behalten habe, um das Ganze mehr zu genießen. "Ich wollte nur sicherstellen, dass ich eine schöne, private und gesunde Zeit auf meiner Reise habe", verriet Halle.

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn Halo im Krankenhausbett

