Trooping the Colour stimmte König Charles sehr emotional!

König Charles III. (75) zeigte sich heute von seinen Emotionen überwältigt, als seine jährliche Geburtstagsparade begann. Der Monarch, der derzeit wegen Krebs behandelt wird, verließ am Morgen den Buckingham Palace in einer Kutsche in Begleitung von Königin Camilla (76). Wie bekannt wurde, rieten ihm seine Ärzte, die Trooping the Colour-Zeremonie aus der Ascot-Landau-Kutsche zu verfolgen, anstatt wie im vergangenen Jahr zu Pferd. Trotz des Regens winkte und lächelte der 75-Jährige den Zuschauermengen an der Mall zu, während Prinzessin Kate (42) mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in einer Kutsche hinter ihm fuhr.

Während der Fahrt unterhielten sich Charles und Camilla – und der König machte eine rührende Offenbarung. Laut Mirror soll die Lippenleserin Nicola Hinckley erkannt haben, was das Staatsoberhaupt zu seiner Gattin sagte. Demnach meinte Charles: "Oh Gott, ich weiß nicht, warum ich so emotional werde." Nachdem er die Militärparade mit einem Salut beendet hatte, kämpfte der Monarch erneut mit seinen Tränen. Später fand sich Charles dann mit Mitgliedern seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace ein, um die beeindruckende Flugshow der RAF zu bestaunen.

Für viele Fans kam dieser Auftritt der gesamten britischen Königsfamilie ziemlich überraschend. Denn die Princess of Wales hatte sich eigentlich aufgrund ihrer Krebsdiagnose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Tag vor der Parade dann aber die Überraschung: In einem Instagram-Beitrag verkündete sie überglücklich ihre kurzzeitige Rückkehr. "Ich freue mich sehr, an der Geburtstagsparade des Königs dieses Wochenende mit meiner Familie teilnehmen zu können und hoffe, über den Sommer ein paar öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen zu können", ließ sie in einem Statement verlauten. Seit Bekanntwerden ihrer Diagnose im Februar hatte sich die 42-Jährige eine Auszeit genommen.

Doch ihr royales Comeback ist der Prinzessin mehr als geglückt. Denn während der Zeremonie war auch Kate sichtlich gerührt und ließ sich ihre gesundheitlichen Schwierigkeiten nicht anmerken. Ihre Ärzte hatten ihr geraten, wieder langsam in den öffentlichen Dienst zurückzukehren und sicherzustellen, dass sie ausreichend Pausen einlegt. Entsprechend meisterte sie ihren Auftritt bei Trooping the Colour mit Bravour und zeigte, dass sie trotz ihrer Gesundheitsprobleme fest an der Seite ihrer Familie steht. So stand sie voller Stolz an der Seite von Charles, Camilla, ihrem Ehemann Prinz William (41) und ihren drei Kindern sowie weiteren Familienmitgliedern. Souverän winkte sie der Menschenmenge zu, die das Spektakel auf keinen Fall verpassen wollte.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern und König Charles III., Juni 2024

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Charles so emotional wurde? Ja, ein wenig schon! Nein, er hatte sich zuletzt öfters mal emotional gezeigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de