Zum Vatertag: So süß ehren Tom Parkers Kids ihren Papa!

Tom Parkers (✝33) Kinder haben ihren verstorbenen Vater auch dieses Jahr wieder mit selbst gebastelten Vatertagskarten geehrt. Zwei Jahre nach dem Tod des Sängers von The Wanted teilte die stolze Mutter Kelsey berührende Fotos der vierjährigen Aurelia und des dreijährigen Bodhi mit den Karten in den sozialen Medien. "Vor dem Vatertag ist es immer schwer", gesteht Kelsey via Instagram und fügt hinzu: "Ihre Lehrer haben mich gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie Karten im Unterricht basteln, und ich sagte: 'Ja, wir feiern ihren Papa'. Wir stellen die Karten dann gemeinsam auf, genau wie am Muttertag."

Doch das ist noch lange nicht alles, womit die Familie ihren geliebten Ehemann und Papa ehrt. Denn am Samstag haben die Kinder als Maskottchen bei einem Wohltätigkeitsfußballspiel fungiert, das Kelsey zu Ehren von Tom organisiert hat. Bei dieser Veranstaltung, die im Dorking Wanderers FC stattfand, sang Aurelia sogar das Lied "Somewhere Out There" aus Disneys "An American Tail". "Wir haben letztes Jahr 35.600 Euro gesammelt, also wird es großartig sein, es wieder zu tun. Aurelia hat wirklich eine tolle Stimme und liebt es aufzutreten, während Bodhi gerne auf der Bühne steht, aber nicht so selbstbewusst wie Aurelia ist", verrät Kelsey.

Tom verstarb im März 2022, nachdem er ein Jahr zuvor seinen Fans mitgeteilt hatte, dass er an einem inoperablen Gehirntumor leide. Er und Kelsey waren insgesamt 13 Jahre zusammen – 2018 gaben sich die zwei in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Nach dem Tod des Sängers wolle die zweifache Mutter aber nun nach vorne schauen. Sie hat kürzlich ihren Ehering abgenommen. "In den letzten zwei Jahren ist meine Trauer weder größer noch kleiner geworden. Die Ringe abzunehmen fühlte sich wie ein großer Schritt an, aber es war auch das Richtige für mich. Es ändert nichts an meinen Gefühlen oder an dem, was Tom und ich hatten", erzählte Kelsey ihren Fans via Instagram.

Kelsey sprach bereits vor wenigen Monaten über ihre Entscheidung, die Ringe abzunehmen und gewährte dabei intime Einblicke in ihre Gefühlswelt. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde sie gefragt, wie die ersten Tage ohne die Ringe waren. Sie antwortete ehrlich: "Es fühlt sich wirklich anders an. Aber es fühlt sich auch richtig für mich an." Sie machte deutlich, dass sie hofft, eines Tages wieder die Liebe zu finden: "Ich werde das immer noch gefragt, aber ich bin jetzt schon seit ein paar Monaten Single. Ich glaube aber immer noch an die Liebe und ich hoffe, dass ich eines Tages wieder glücklich sein werde." Was die zweifache Mutter nun mit ihren Ringen vorhat, wusste sie damals noch nicht genau. In derselben Runde verriet sie: "Eines Tages möchte ich, dass [meine Tochter] Rae sie bekommt, aber im Moment möchte ich etwas Besonderes mit ihnen machen."

Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

Tom Parker mit seiner Frau Kelsey und ihrem gemeinsamen Kind

Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

