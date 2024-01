Tom Parkers Witwe bereut das Ablegen des Eherings nicht

Sie gibt ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. Im Frühjahr 2022 war der The Wanted-Star Tom Parker im Alter von gerade einmal 33 Jahren gestorben, nachdem er mehr als zwei Jahre gegen seine Krebserkrankung gekämpft hatte. Der Sänger hinterließ seine Witwe Kelsey Parker und die zwei gemeinsamen Kinder Bodhi und Aurelia. Knapp zwei Jahre nach Toms Tod entschied sie sich nun dazu, ihren Verlobungs- und ihren Ehering abzulegen. Doch wie steht Kelsey zu ihrer Entscheidung?

"Wie waren die ersten Tage ohne die Ringe?", fragt ein Follower auf Instagram, worauf die 33-Jährige zugibt: "Es fühlt sich wirklich anders an... Aber es fühlt sich auch richtig für mich an." Auch macht Kelsey in der Frage-Antwort-Runde deutlich, dass sie hofft, eines Tages wieder die Liebe zu finden. "Ich werde das immer noch gefragt, aber ich bin jetzt schon seit ein paar Monaten Single. Ich glaube aber immer noch an die Liebe und ich hoffe, dass ich eines Tages wieder glücklich sein werde", so Kelsey.

Was Kelsey nun mit ihren Ringen machen möchte, wisse sie aktuell noch nicht. "Eines Tages möchte ich, dass [meine Tochter] Rae sie bekommt, aber im Moment möchte ich etwas Besonderes mit ihnen machen", erklärte sie allerdings bereits auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / tomparkerofficial Tom und Kelsey Parker mit ihren beiden Kindern

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern

