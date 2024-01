Zwei Jahre nach Tod: Tom Parkers Witwe legt ihren Ehering ab

Hinter ihr liegt eine harte Zeit! Im Frühjahr 2022 verstarb der The Wanted-Star Tom Parker (✝33) im Alter von nur 33 Jahren, nachdem er jahrelang gegen eine Krebserkrankung gekämpft hatte. Der Sänger hinterließ seine Ehefrau Kelsey Parker und die zwei gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Jetzt, knapp zwei Jahre nach Toms Tod, trifft die Witwe eine schwere Entscheidung. Kelsey legt ihren Ehering ab!

"Ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht, und zum Ende der ersten Woche des neuen Jahres habe ich beschlossen, meine [Ehe- und Verlobungs-]Ringe abzunehmen", erzählt Kelsey ihren Fans via Instagram. Die Entscheidung sei ihr dabei alles andere als leicht gefallen. Was genau sie jetzt mit den Ringen machen möchte, wisse die Britin bisher noch nicht. "Eines Tages möchte ich, dass [meine Tochter] Rae sie bekommt, aber im Moment möchte ich etwas Besonderes mit ihnen machen", erklärt sie.

In einem Interview mit The Sun sprach Kelsey darüber, wie präsent Tom noch in dem Leben ihrer Kinder sei. Laut ihr sprechen die Kinder jeden Tag zu ihrem verstorbenen Vater. "Heute sagte meine Tochter so etwas wie: 'Ich sehe den Winter. Oh, Papa, siehst du das?'", erinnerte sie sich an einen rührenden Moment zurück.

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker

Getty Images Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

