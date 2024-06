"Mission: Impossible"-Dreh: Tom Cruise strahlt in London

Die Dreharbeiten für den achten Teil von Mission: Impossible sind weiterhin im vollen Gange! Aktuell wird in London, England, gefilmt. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen nun die Ankunft von Tom Cruise (61) auf dem Hubschrauberlandeplatz im Londoner Bezirk Battersea. Der US-Amerikaner kommt von einem Tagesausflug in Oxford. Freudestrahlend steigt Tom aus seinem Privathubschrauber aus. Der Schauspieler trägt ein lässiges Outfit, bestehend aus einem weißen Polohemd, einer dunklen Jeans und weißen Sneakern. Dazu kombiniert er eine klassische Pilotenbrille.

Die "Mission: Impossible"-Dreharbeiten führen Tom quer durch Europa. Im April drehte der Filmstar noch in Paris, Frankreich. Dort führte er einen waghalsigen Stunt am Arc de Triomphe durch. Ohne Helm bretterte der 61-Jährige auf einem Motorrad durch die Pariser Straßen. Angst schien Tom nicht gehabt zu haben. Gut gelaunt winkte er den Schaulustigen zu. Tom ist dafür bekannt, seine Stunts für die beliebte Actionfilm-Reihe selbst zu drehen. "Man muss es nie tun, aber ich möchte es. Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann", erklärte er einmal in einem Interview mit Access Hollywood.

Tom ist bereits seit einigen Jahrzehnten in der Filmbranche aktiv. Seinen Durchbruch feierte er 1986 mit dem Film "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel". Zehn Jahre später erschien der erste Teil von "Mission: Impossible". Der achte Teil soll laut diversen Medien wie Kino.de am 22. Mai 2025 in die Kinos kommen.

Getty Images Tom Cruise bei einer Oscar-Veranstaltung im Februar 2023 in Beverly Hills

Getty Images Tom Cruise und Nicole Kidman bei der "Mission Impossible"-Premiere, 1996

