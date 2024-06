Prinz William, König Charles und Co. feiern den Garter Day!

Der Hosenbandorden ist einer der wichtigsten Ritterorden in England. Zur Feier dieser geschichtsträchtigen Vereinigung versammeln sich heute die Royals zum Garter Day. König Charles (75) und Prinz William (41) glänzen dabei in den traditionellen Roben aus blauem Samt. Auf dem Kopf tragen sie ausladende Hüte mit langen Straußenfedern. Mit von der Partie sind außerdem Königin Camilla (76), Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (60). Die anwesenden Blaublüter sind alle Mitglieder der exklusiven Vereinigung. Bei der Prozession, die in Windsor Castle startet, laufen sie voran und schauen fröhlich in die Menge.

Wie People berichtet, wird an diesem Tag der Herzogin von Gloucester eine besondere Ehre erteilt. Die 77-Jährige ist die erste Person, die, ohne eine Blutsverwandte des Königs zu sein, als Royal Lady des Ordens ernannt wird. Die gebürtige Dänin ist mit Herzog Richard von Gloucester verheiratet, der wiederum ein Großonkel von Charles ist. Das Magazin vermutet, dass ihr Beitritt ein Zeichen dafür ist, dass die Tür für weitere Ehepartner der Royals geöffnet werden könnte.

Der Garter Day findet nur zwei Tage nach der großen Parade zum Trooping the Colour statt. Dieses Event sorgte für Schlagzeilen, da sich Prinzessin Kate dort zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose öffentlich zeigte. Gemeinsam mit ihren Kindern winkte sie vom Balkon des Buckingham Palace und schaute dabei zu, wie Flugzeuge die britischen Nationalfarben in den Himmel malten.

Getty Images Prinz William bei der Zeremonie des Hosenbandordens, 2024

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

