Ariana Grande fordert sichere Umgebung für Kinderstars!

Die "Yes, and?"-Interpretin Ariana Grande (30) arbeitet seit ihrer Kindheit in der Unterhaltungsbranche. Bekanntheit erlangte sie damals durch ihre Hauptrolle in der Serie "Victorious" und "Sam & Cat", welche von dem verrufenen Produzenten Dan Schneider stammte. Ariana äußert sich jetzt kritisch zu den unsicheren Arbeitsbedingungen für Kinder in dieser Industrie. Im Interview mit Penn Badgley (37) in seinem Podcast "Podcrushed" erklärt sie: "Ich denke, die Umgebung muss sicherer gemacht werden, wenn Kinder schauspielern. Außerdem denke ich, es sollte obligatorisch Therapeuten geben."

Ariana sprach aus ihren eigenen Erfahrungen als Kinderdarstellerin. Einige ihrer damaligen Szenen wühlen sie heute auf, sodass sie ihre Beziehung zu diesen Aufnahmen selber aufarbeiten muss. Die Rede ist unter anderem von Clips aus "Sam & Cat", die sich seit der Premiere der Doku-Serie "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV" viral verbreitet haben. Die junge Schauspielerin ist darin zu sehen, wie sie sich beispielsweise mit Wasser übergießt, während sie auf einer Bettkante liegt. Rückblickend gesteht sie: "Ich glaube, es ging alles so schnell, und wenn ich jetzt auf einige der Clips zurückblicke, denke ich: Verdammt, wirklich?" Einzelne Szenen, die nicht für das Netzwerk genehmigt waren, wurden schließlich trotzdem ins Internet überspielt. Darüber sei die Beauty heute sehr verärgert.

In letzter Zeit musste sich Ariana allerdings nicht nur mit ihren besorgniserregenden Erlebnissen aus ihrer Kindheit und Jugend auseinandersetzen. Sie wird noch in diesem Jahr in der Broadway-Musicalverfilmung "Wicked" als Glinda auf der großen Leinwand zu sehen sein. Bei den Dreharbeiten lernte sie ihren heutigen festen Freund, Ethan Slater (32), kennen. Wie glücklich die beiden zusammen sind, sieht man ihnen bei regelmäßigen Sichtungen in der Öffentlichkeit an. So besuchten sie kürzlich gemeinsam ein Eishockey-Date und die Chemie zwischen den beiden war nicht zu übersehen!

Ariana Grande und Avan Jogia

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024

