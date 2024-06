Bill Belichick signierte damals Hausaufgaben seiner Neuen!

Bill Belichick (72) ist angeblich frisch verliebt – und zwar in die 24-jährige Jordan Hudson. Nun enthüllt ein Klassenkamerad der Frau einige Details über den American-Football-Coach und die Beauty. Auf einem Foto, das TMZ vorliegt, sind eine Nachricht sowie ein Autogramm des Trainers in einem Hausaufgabenheft zu sehen: "Jordan, danke, dass du mir einen Kurs in Logik gegeben hast! Habe eine gute Reise!" Laut dem Bekannten lernten sich die NFL-Legende und Jordan bereits 2021 während eines Fluges kennen.

Damals unterhielten sich die zwei wohl unter anderem über Schularbeiten und tauschten anschließen ihre Kontaktdaten aus. Erst einige Zeit später habe sich dann aus der Freundschaft zwischen dem 72-Jährigen und seiner vermeintlichen neuen Partnerin eine Liebesbeziehung entwickelt. Bislang äußerte sich der gebürtige US-Amerikaner nicht zu den Schlagzeilen rund um die Cheerleaderin.

Medienberichten zufolge soll Bill bereits kurz nach seiner Trennung von Linda Holliday angefangen haben, Jordan zu daten. Mit der 61-Jährigen war der einstige Headcoach der New England Patriots für rund 16 Jahre zusammen. 2023 wurde das Liebes-Aus dann offiziell bekannt gegeben. Nur wenig später funkte es dann wohl bei ihm und seiner angeblichen neuen Freundin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Belichick, NFL-Coach

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Holliday und Bill Belichick, NFL-Coach

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Bill bald zu den Schlagzeilen äußert? Ja. Ich denke, dass er das machen wird. Nee, ich glaube nicht, dass er das Ganze kommentiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de