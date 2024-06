Das sind "Temptation Island"-Phil und Lauras Zukunftspläne

Bereits seit acht Jahren gehen Phil und Laura gemeinsam durchs Leben. Bei Temptation Island stellte sich das Paar dem ultimativen Treuetest. Trotz einiger Stolpersteine verließen die Braunschweiger die Insel der Verführung zusammen. Im exklusiven Interview mit Promiflash erzählen die beiden, wie sich das Experiment auf ihre Beziehung ausgewirkt hat. "Seit Temptation Island wissen wir noch mehr, was wir an uns haben, aber auch, wo wir beide noch an uns arbeiten können, um unsere Beziehung auf das nächste Level zu bringen", eröffnet das Paar und fügt hinzu, dass die Show ihre Beziehung sehr gestärkt habe. "Ansonsten hat sich privat nicht viel bei uns verändert, außer dass sich mehr Leute für unser Leben interessieren", plaudern Phil und Laura aus.

Auf die Frage, ob sie sich nach ihrem ersten Auftritt im Reality-TV eine Teilnahme an weiteren Formaten vorstellen könnten, haben die zwei zunächst keine konkrete Antwort. "Wir sind rein aus Interesse am Experiment zu Temptation Island gekommen, komplett ohne andere Pläne oder ähnliches", betonen die Fitness-Gastronomen. Ganz schließen sie ein Reality-TV-Comeback jedoch nicht aus: "Es war für uns ein unvergessliches gemeinsames Erlebnis und da wir denken, dass man am Ende des Lebens nur das bereut, was man nicht gewagt hat, gucken wir uns zumindest alles an, was uns eine einmalige Chance für uns und unser persönliches Wachstum bietet." Für ihre Zukunft abseits der Fernsehbildschirme haben Laura und Phil schon einen Plan ins Auge gefasst. "Wir möchten bald aus Deutschland auswandern und sobald wir an einem schöneren Ort sind, eine Familie gründen und das Leben zusammen genießen", verkünden die beiden Turteltauben.

Ähnlich groß war die Wiedersehensfreude bei Marie und Tammo, die sich während der diesjährigen "Temptation Island"-Staffel nichts zuschulden kommen ließen. Ganz so harmonisch lief es jedoch nicht bei allen Paaren ab. Sowohl bei Mou und Vivien als auch bei Nasrin und Josh stand die Beziehung beim letzten Lagerfeuer mit Lola Weippert (28) auf der Kippe. Trotz der Fehltritte ihrer Männer gaben beide Frauen ihren Partnern noch eine Chance auf Wiedergutmachung.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Phil und Laura, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Lola Weippert und der "Temptation Island"-Cast

