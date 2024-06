Julian Lennon feiert Geburtstag von "Onkel" Paul McCartney!

Der Sohn des verstorbenen Beatles-Mitglieds John Lennon (✝40), Julian, widmet Paul McCartney (82) liebevolle Glückwünsche zu seinem 82. Geburtstag! Auf X teilt der britische Musiker ein süßes Video mit alten Schwarz-Weiß-Bildern aus seiner Kindheit, in der er viel Zeit mit seinem "Onkel" Paul verbracht hat. Vier Bilder zeigen, wie sie gemeinsam im Gras sitzen, im Sand spielen, zusammen spazieren oder wie Paul den kleinen Julian auf dem Arm trägt. "Hoppy Birdy, Onkel Paul! Nur Liebe... Jude", schreibt Julian in die Bildunterschrift. Eine Anspielung auf den Klassiker der Beatles "Hey Jude".

Die Bindung zwischen Julian und Paul ist sehr stark – der Song "Hey Jude" entstand, um Julian nach der Scheidung seiner Eltern zu ermutigen, wie Paul im Gespräch mit iHeartRadio offenbarte. "Ich war eines Tages unterwegs, um Julian Lennon und seine Mutter Cynthia zu sehen, und ich nannte ihn immer Jules. [...] In meinem Kopf dachte ich 'Hey Jules, dein Vater hat dich gerade verlassen, also habe ich versucht, dich zu ermutigen'", erzählte der Musiker und fügte hinzu: "Es war ein ermutigender Song. Erinnere dich daran, Liebe in dein Herz zu lassen und es wird besser werden."

Und seine Musikkarriere geht auch mit 82 Jahren weiter: Wie Paul auf seiner Website mitteilt, verlängert er seine "Got Back"-Tour und wird bald auch in europäischen Metropolen wie Paris, Madrid und London auftreten. Seine Fans können es kaum erwarten. "Er ist über 80 und rockt immer noch! Paul ist eine Legende und der Stolz unseres Landes", freut sich ein User auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney und Julian Lennon, 1967

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney in Miami 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Julians Geburtstagsgruß an Paul McCartney? Das finde ich total süß von ihm! Na ja, ist nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de